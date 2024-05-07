Gaziantep'te Uluslararası Aile Sempozyumu Başlıyor - Son Dakika
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Gaziantep'te Uluslararası Aile Sempozyumu Başlıyor

Gaziantep\'te Uluslararası Aile Sempozyumu Başlıyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan Uluslararası Aile Sempozyumu, 10 Mayıs Cuma günü başlıyor. Sempozyumda, küresel tehditler karşısında aile kurumu ve aile yapısının geleceği gibi konular ele alınacak.

07.05.2024 12:36  Güncelleme: 12:39
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gaziantep Aile Akademisi ev sahipliği ve iş birliğinde, 100'e yakın yerli ve yabancı seçkin akademisyenin katılımıyla bu yıl 2'ncisinin düzenleneceği Uluslararası Aile Sempozyumu 10 Mayıs Cuma günü başlıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) "Uluslararası Aile Haftası" etkinlikleri kapsamında, 2024 yılının "Aile Yılı" olarak ilan edildiği Gaziantep'te, aile değerlerini koruma ve geliştirme, aile bireylerini bilgilendirici, konularda çözüm odaklı, sevgi ve huzur dilinin hakim olduğu bir aile yapılarının oluşması amacıyla yapılacak sempozyum, 10-12 Mayıs tarihlerinde Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nde olacak.

Bu yıl tema "Küresel Tehditler Karşısında Aile" olarak belirlendi

Aile kurumunun öneminin farklı disiplinlerden bakış açısıyla, Türkiye ve dünyadan bilim insanları ile alanında uzmanlar isimler tarafından sorunların çözümü, beklentilerin gün yüzüne çıkartılması hedeflenen 2. Uluslararası Aile Sempozyumu'nun bu yılki teması "Küresel Tehditler Karşısında Aile" olarak belirlendi.

Aile kurumu oturumlarda uzman akademisyenler tarafından her açıdan işlenecek

10 Mayıs Cuma günü saat 15.00'te açılış programıyla başlayacak sempozyumun açılış oturumu 16.30'da ana salonda Doç. Dr. Turgay Şirin, Prof. Dr. Ruhi Ersoy, Dr. Sarah Amjad Hussain'ın katılımıyla düzenlenecek.

Aile yapısının geçmişten günümüze toplumsal yapıda yeri ve gelecekte yaşanacak tehditler kapsamında, oturumlarda başta küresel tehditler karşısında aile, olağanüstü durumlar karşısında aile kurumu, aile psikolojisi, kentleşmenin aile yapısına ve işlevlerine etkileri konuları olmak üzere aile kurumu her açıdan işlenecek.

Sempozyum neticesinde ortaya konulan fikirlerin uygulamaya dönük pratikte sosyal yaşama ve karar alıcılara; teorik anlamda ise ilgili alan yazına katkı sağlayacağı bekleniyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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