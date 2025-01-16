Gaziantep\'te Yarıyıl Tatili Etkinlikleri: Sanat, Spor ve Bilim Dolu Atölyeler

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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, yarıyıl tatilinde çocuklara ve gençlere sanat, spor, bilim ile eğlence dolu etkinlikler ve atölyeler hazırladı.

2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı'nda yarıyıl tatilinin gelmesiyle beraber Gaziantep Büyükşehir, öğrencilerin boş zamanlarını verimli ve eğlenceli geçirmesi için çalışmalarını tamamladı. Büyükşehir'e bağlı 9 merkezde hazırlanan 130 atölye, 20-31 Ocak tarihleri arasında çocukların ve gençlerin yeteneklerini keşfetmeleri ve geliştirmelerinin fırsatını sunacak.

Farklı yaş gruplarına özel atölyeler

Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat ve Turizm Daire Başkanlığı, Çocuk Sanat Merkezi'nde, "Tasarım, Müzik, Cam, Resim, Mozaik, Ebru, Seramik, Drama, Masal" olmak üzere 36 atölyede uzman eğitmenleriyle 7-16 yaş grubu çocukları ve gençlere eğitim verecek. 5 çocuk kütüphanesinde 5-12 yaş grubu çocukları eğitmenler eşliğinde dinlenirken geliştiren, eğlendirirken düşündüren atölyeler düzenleyecek. Tatil boyunca düzenlenen 60 atölye ile çocuklar kendilerini geliştirecek, öğrenme süreçlerini eğlenceli hale getirecek ve aileleriyle birlikte vakit geçirmeleri sağlanacak.

Bu yarıyıl tatilde bilim dünyasını keşfetme fırsatı

Gaziantep'te bilimin kalbinin attığı Müzeyyen Erkul Gaziantep Bilim Merkezi, 6-14 yaş grubu katılımcıları ile 20-24 Ocak ve 27-31 Ocak tarihleri arasında "Doğa Bilimleri, Astronomi-Havacılık- Uzay, Tasarım, Matematik, Teknoloji/ Yapay Zeka" atölyeleri ile hafta içi ebeveynleri ile katılabilecekleri eğlenceli ve öğretici atölyeler sunacak. Sergi alanlarında ise, "Ay Yürüyüşü", "Deney Show", "Mikroskop", "Kanatların Savaşı", "Uçuş Simülatörü" etkinlikleri gerçekleşecek.

Kentin en kadim sanatlarından olan mozaiğe yönelik atölyelerde hazırlayan Büyükşehir Belediyesi, Jale Tekinalp Yücel Kültür, Sanat ve Mozaik Merkezi'nde 15-25 yaş arası genç katılımcılara yönelik "Mozaik" atölyeleri düzenleyecek.

Gazi şehirde Osmanlı hamam mimarisi ve kültürünün en güzel örneklerinden biri olan Gaziantep Hamam Müzesi, yarıyıl tatilinde düzenlediği "Sabun Atölyesi" ile temizlik ve hamam kültürünün vazgeçilmez unsurlarından biri olan sabunun yapımını eğlenceli bir şekilde deneyimleme fırsatı sunacak.

Şehir tiyatrosu yarıyıl tatili için özel oyun sergileyecek

Yarıyıl tatilinde atölyeler haricinde özel etkinlikler de düzenlenecek. 28-29 Ocak'ta Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun "Uçtu Uçtu Hezarfen" oyununu Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Onat Kutlar Sahnesi'nde saat 14.30'da izleyicisi buluşturacak. - GAZİANTEP