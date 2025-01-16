Gaziantep'te Yarıyıl Tatili Etkinlikleri: Sanat, Spor ve Bilim Dolu Atölyeler - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Gaziantep'te Yarıyıl Tatili Etkinlikleri: Sanat, Spor ve Bilim Dolu Atölyeler

Gaziantep\'te Yarıyıl Tatili Etkinlikleri: Sanat, Spor ve Bilim Dolu Atölyeler

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı yarıyıl tatilinde çocuklar ve gençler için çeşitli sanat, spor, bilim ve eğlence dolu atölyeler düzenleyecek. 20-31 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek etkinliklerde, farklı yaş gruplarına özel toplam 130 atölye ile katılımcılar yeteneklerini geliştirme fırsatı bulacak.

16.01.2025 16:05  Güncelleme: 16:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, yarıyıl tatilinde çocuklara ve gençlere sanat, spor, bilim ile eğlence dolu etkinlikler ve atölyeler hazırladı.

2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı'nda yarıyıl tatilinin gelmesiyle beraber Gaziantep Büyükşehir, öğrencilerin boş zamanlarını verimli ve eğlenceli geçirmesi için çalışmalarını tamamladı. Büyükşehir'e bağlı 9 merkezde hazırlanan 130 atölye, 20-31 Ocak tarihleri arasında çocukların ve gençlerin yeteneklerini keşfetmeleri ve geliştirmelerinin fırsatını sunacak.

Farklı yaş gruplarına özel atölyeler

Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat ve Turizm Daire Başkanlığı, Çocuk Sanat Merkezi'nde, "Tasarım, Müzik, Cam, Resim, Mozaik, Ebru, Seramik, Drama, Masal" olmak üzere 36 atölyede uzman eğitmenleriyle 7-16 yaş grubu çocukları ve gençlere eğitim verecek. 5 çocuk kütüphanesinde 5-12 yaş grubu çocukları eğitmenler eşliğinde dinlenirken geliştiren, eğlendirirken düşündüren atölyeler düzenleyecek. Tatil boyunca düzenlenen 60 atölye ile çocuklar kendilerini geliştirecek, öğrenme süreçlerini eğlenceli hale getirecek ve aileleriyle birlikte vakit geçirmeleri sağlanacak.

Bu yarıyıl tatilde bilim dünyasını keşfetme fırsatı

Gaziantep'te bilimin kalbinin attığı Müzeyyen Erkul Gaziantep Bilim Merkezi, 6-14 yaş grubu katılımcıları ile 20-24 Ocak ve 27-31 Ocak tarihleri arasında "Doğa Bilimleri, Astronomi-Havacılık- Uzay, Tasarım, Matematik, Teknoloji/ Yapay Zeka" atölyeleri ile hafta içi ebeveynleri ile katılabilecekleri eğlenceli ve öğretici atölyeler sunacak. Sergi alanlarında ise, "Ay Yürüyüşü", "Deney Show", "Mikroskop", "Kanatların Savaşı", "Uçuş Simülatörü" etkinlikleri gerçekleşecek.

Kentin en kadim sanatlarından olan mozaiğe yönelik atölyelerde hazırlayan Büyükşehir Belediyesi, Jale Tekinalp Yücel Kültür, Sanat ve Mozaik Merkezi'nde 15-25 yaş arası genç katılımcılara yönelik "Mozaik" atölyeleri düzenleyecek.

Gazi şehirde Osmanlı hamam mimarisi ve kültürünün en güzel örneklerinden biri olan Gaziantep Hamam Müzesi, yarıyıl tatilinde düzenlediği "Sabun Atölyesi" ile temizlik ve hamam kültürünün vazgeçilmez unsurlarından biri olan sabunun yapımını eğlenceli bir şekilde deneyimleme fırsatı sunacak.

Şehir tiyatrosu yarıyıl tatili için özel oyun sergileyecek

Yarıyıl tatilinde atölyeler haricinde özel etkinlikler de düzenlenecek. 28-29 Ocak'ta Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun "Uçtu Uçtu Hezarfen" oyununu Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Onat Kutlar Sahnesi'nde saat 14.30'da izleyicisi buluşturacak. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Eğitim Öğretim Yılı, Kültür Sanat, Etkinlikler, gaziantep, Kültür, Eğitim, Sanat, Yerel, Tatil, Çocuk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gaziantep'te Yarıyıl Tatili Etkinlikleri: Sanat, Spor ve Bilim Dolu Atölyeler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

02:17 Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklandı Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklandı
01:44 Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın eşi gözyaşlarını tutamadı Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın eşi gözyaşlarını tutamadı
00:11 Netanyahu’yu bekleyen büyük tehlike Ateşkes onaylanırsa hükümet dağılabilir Netanyahu'yu bekleyen büyük tehlike! Ateşkes onaylanırsa hükümet dağılabilir
23:34 Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve 31 Kişi Tutuklama İstemiyle Hakimliğe Sevk Edildi Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve 31 Kişi Tutuklama İstemiyle Hakimliğe Sevk Edildi
21:16 ABD’den ateşkes itirafı: HAMAS’ı masaya Erdoğan getirdi ABD'den ateşkes itirafı: HAMAS'ı masaya Erdoğan getirdi
09:51 Ünlü influencer çiftin kullandığı uçak, manevra sırasında düştü Ünlü influencer çiftin kullandığı uçak, manevra sırasında düştü
09:49 Elçin Sangu ve sevgilisi hakkında şoke eden iddia ’’Beni evimden aldırdılar’’ Elçin Sangu ve sevgilisi hakkında şoke eden iddia! ''Beni evimden aldırdılar''
09:39 Gazze’de 15 ay sonra ateşkes Anlaşma 3 aşamalı olacak Gazze'de 15 ay sonra ateşkes! Anlaşma 3 aşamalı olacak
09:39 Fatih Terim, oyuncularının isteğini 1 saniye bile düşünmeden reddetti Fatih Terim, oyuncularının isteğini 1 saniye bile düşünmeden reddetti
09:30 Gram altın güne rekorla başladı Gram altın güne rekorla başladı
09:24 Fenerbahçe’nin Avrupa’daki rakibi 5. Lig ekibine elendi Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakibi 5. Lig ekibine elendi
09:22 Motorine zam geldi İşte yeni fiyatlar Motorine zam geldi! İşte yeni fiyatlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2025 06:51:26. #1.13#
SON DAKİKA: Gaziantep'te Yarıyıl Tatili Etkinlikleri: Sanat, Spor ve Bilim Dolu Atölyeler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.