Gaziantep\'te Yüzme Havuzu Açıldı

Kızılelma Akıncı Hilal Federasyonu tarafından Gaziantep'in Taşlıca Mahallesi'nde inşa edilen yarı olimpik yüzme havuzu, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Kızılelma Akıncı Hilal Federasyonu tarafından Gaziantep'in Taşlıca Mahallesi'nde inşa edilen yarı olimpik yüzme havuzu, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Yaklaşık 2 bin metrekarelik alan üzerine kurulan ve hizmete açılan tesis, sadece bir yüzme havuzu olmanın yanı sıra, sosyal ve kültürel bir merkez olma özelliği taşıyor. Kızılelma Yüzme Havuzu; restoranı, büfesi, satranç ve tavla turnuvalarına ev sahipliği yapacak sosyal alanlarıyla bölge halkına çok yönlü hizmet sunmayı hedefliyor. Diğer yandan sauna, hamam, jakuzi ve buhar odası gibi birçok donanımında yer aldığı yarı olimpik ölçülerdeki havuz, hem amatör hem de profesyonel sporcular için uygun altyapıya sahip olmasıyla da ön plana çıkıyor.

"Milli ve manevi değerlere sahip bireyler yetiştirme idealimizle yol alıyoruz"

Hizmete açılan tesisin, gençlere spor yapma imkanı sağlarken, aynı zamanda onları kötü alışkanlıklardan uzak tutacağını, fiziksel ve ruhsal gelişimlerine katkı sunacağını belirten Akıncı Hilal Federasyonu Genel Başkanı Yaşar Özkaraman, "Bugün burada, sadece bir yüzme havuzunun değil; aynı zamanda bir hayalin, bir inancın ve bir birlik ruhunun açılışına hep birlikte tanıklık ediyoruz. Kızılelma Akıncı Hilal Federasyonu olarak, sadece sosyal faaliyetlerle değil, milli ve manevi değerlere sahip bireyler yetiştirme idealimizle yol alıyoruz. Kızılelma bizim için sadece bir hedef değil, bir ülkü, bir diriliş şuurudur. Hilal bizim için sadece bir sembol değil, birliğimizin, inancımızın ve ecdadımıza olan sadakatimizin işaretidir. Bugün açılışını yaptığımız bu tesis, gençlerimize spor yapma imkanı sağlarken, aynı zamanda onları kötü alışkanlıklardan uzak tutacak, fiziksel ve ruhsal gelişimlerine katkı sunacaktır. Bu, sadece bir yüzme havuzu değil, bir eğitim ve gelişim alanıdır. Bu hayali gerçeğe dönüştürürken yanımızda olan, destek veren, dualarıyla güç katan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

"Biz yaptıkları güzel çalışmalarda kendileri ile beraberiz"

Gaziantep adına yapılan güzel çalışmalarda Federasyon ile beraber olduklarını söyleyen AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu, "Böyle güzel bir tesisi Gaziantep'e kazandıran Federasyonumuza canı gönülden teşekkür ediyorum. İnşallah Allah Gaziantep'imize nice hizmetler yapmayı nasip eylesin. Biz her zaman yaptıkları güzel çalışmalarda kendileri ile beraberiz. Onların yanındayız" diye konuştu.

Düzenlenen törene, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu, Kızılelma Akıncı Hilal Federasyonu Genel Başkanı Yaşar Özkaraman'ın yanı sıra, Kızılelma Akıncı Hilal Federasyonu kurum yetkilileri ve vatandaşlar katıldı. - GAZİANTEP