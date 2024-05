Gaziantep'teki 2. Uluslararası Aile Sempozyumu Sonuçlandı

Yerel

"Her ferdin ve ailenin inşası, bu dönemde her zamankinden daha çok önem arz ediyor"

Gaziantep'teki 2. Uluslararası Aile Sempozyumu sona erdi

Vali Çeber: "Eski aile yapımızı sürdürebilseydik bugün bu şehirde sorun diye konuştuğumuz şeyleri konuşmazdık"

GAZİANTEP - Gaziantep'te, aile yapısının temellerini güçlendirmek ve küresel tehditlere karşı aileyi korumak amacıyla düzenlenen 2'nci Uluslararası Aile Sempozyumu sona erdi. Sempozyumun kapanış oturumunda okunan beyannamede Gaziantep Aile Akademisi'nin küresel tehditlere karşı önemli bir rol üstlendiğine dikkat çekildi.

Toplumun temelini oluşturan aile müessesesini küresel tehditlerden korumak, yapıcı adımlar ile aile kurumunu güçlendirmek için Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Aile Akademisi ve İstanbul Aile Vakfı iş birliğinde 2'nci Uluslararası Aile Sempozyumu düzenlendi. Üç gün süren ve 15 farklı ülkeden 100'e yakın akademisyenin bir araya geldiği sempozyumda, 21 oturum gerçekleştirildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, İstanbul Aile Vakfı Başkanı Ali Rıza Arslan ve Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın'ın katılımıyla gerçekleşen sempozyumun kapanış oturumunda Sempozyum Düzenleme Kurulu adına Doç. Dr. Turgay Şirin, Sonuç Beyannamesi'ni okudu.

Sempozyum kapsamında ortaya çıkarılan Sonuç Beyannamesi'nde aile yapısının önemine dikkat çekilerek, toplumun ortak hassasiyetlerinin istismar edilmemesi için ferdin ve ailenin inşasının her zamankinden daha çok önem arz ettiği vurgulandı. Gelişen teknolojilerin dezavantajlarından biri olarak öne çıkan ekran bağımlılığına karşı toplumdaki her ferdin bilgilendirilmesi, danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinin yaygınlaştırılmasının gerektiği belirtildi. Yıllar geçtikçe Türk aile yapısında ebeveynler arasındaki yaş farkının giderek arttığının not alındığı Beyanname'de, dijital çağda bu gibi durumların kuşak çatışmalarına yol açtığı kaydedildi. Bu nedenle aile konusunda uluslararası iş birlikleri ve politika önerileri geliştirmenin ve aile akademilerinin kurulmasının öneminin yüksek olduğu ifade edildi. Türkiye ve dünya genelinden akademisyenlerin ve politika yapıcıların katılımıyla gerçekleşen sempozyumda aile yapısının korunması ve güçlendirilmesi yönünde atılacak adımlar konusunda büyük bir farkındalık oluşturdu.

"Sağlıklı aile ve güçlü bir toplum için 2024 yılını aile yılı ilan ettik"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, sempozyumun kapanış oturumunda yaptığı konuşmada 2024 yılının Gaziantep Aile Yılı olarak ilan edilmesiyle hızla dönüşen dünyada aile yapısının korunması, şuurlu birey, sağlıklı aile ve güçlü bir toplum modeli oluşturulması amacıyla bu yıl çeşitli etkinliklerin yapılacağını söyledi.

Konuşmasında Gaziantep Aile Akademisi'nden bahseden Başkan Fatma Şahin, "Kurulan hamamlar, hanlar ve külliyeler aslında nasıl bir medeniyetten geldiğimizi bizlere gösteriyor. İşte bu bakış açısıyla baktığımızda Bizim yaptığımız bu çalışmaların ne kadar önemli ve kıymetli olduğu ortaya çıkıyor. Her şey ailede başlıyor. Ailedeki ihya duygusunu gençlerimize hissettirmemiz, anlatmamız gerekiyor. Biz aile akademisini bu amaç doğrultusunda hayata geçirdik. Akademimiz, çok beğenildi. Şimdi İstanbul'da da aynı akademinin açılması kararı alındı" dedi.

"Eski aile yapımızı sürdürebilseydik bugün bu şehirde sorun diye konuştuğumuz şeyleri konuşmazdık"

Gaziantep Valisi Kemal Çeber ise aile yapısının korunarak ve her geçen gün daha güçlü hale getirilmesini sağlayarak ilerlemenin çok önemli olduğunu dile getirdi. Çeber, "Biz eski aile yapımızı orijinal hali ile sürdürebilseydik bugün bu şehirde sorun diye konuştuğumuz şeyleri konuşmazdık. Değerlerimize bağlı olduğumuz sürece toplumda bugün yaşadığımız asayiş olsun, trafik olsun buna benzer birçok konu sorun olarak karşımızda durmazdı. Yani iyi bir aile terbiyesi almış kişiler, trafikte 100 araç kuyruktayken hepsinin önüne geçip arabasını bir başka sürücünün önüne kırmayacağına ben eminim. Bunlar herkesin karşılaştığı çok basit örnekler" ifadelerini kullandı.

Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın da programda emeği geçen herkese teşekkürlerini sundu.