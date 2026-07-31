Gaziantep'teki Kalay Ustaları Sıcakla Mücadele Ediyor - Son Dakika
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Gaziantep'teki Kalay Ustaları Sıcakla Mücadele Ediyor

Gaziantep\'teki Kalay Ustaları Sıcakla Mücadele Ediyor
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Gaziantep'te kalay ustaları, 40 derece dış sıcaklıkta 80 derece ocak başında çalışıyor.

Gaziantep'te tarihi Bakırcılar Çarşısı'nda kalay ustaları, yaz aylarında kavurucu sıcaklara rağmen mesailerini aralıksız sürdürüyor. Dışarıda hava sıcaklığının 40 dereceyi bulduğu kentte, ocak başında çalışan ustalar yaklaşık 80 dereceyi bulan sıcaklıkta ekmek mücadelesi veriyor.

Yaklaşık 14 yıldır kalay ustalığı yapan 50 yaşındaki Halil İbrahim Mumcu, mesleğin en büyük zorluğunun yüksek sıcaklık olduğunu söyledi. Dışarıdan gelenlerin atölyede birkaç dakika bile duramadığını belirten Mumcu, kendilerinin ise yıllar içinde bu ortama alıştıklarını ifade etti. Kalay ücretlerinin ürünün büyüklüğüne göre değiştiğini söyleyen Mumcu, fiyatların yaklaşık 50 liradan başlayıp ürünün cinsine göre 500 ila bin liraya kadar çıkabildiğini sözlerine ekledi.

"Dışarıda hava 40 dereceyi bulurken atölyede sıcaklık 80 dereceye ulaşıyor"

Yaz aylarında serin saatlerde çalışmayı tercih ettiklerini anlatan Mumcu, "Sabah saat 07.00'de işimizin başında oluyoruz. Özellikle yazın erken saatlerde çalışmak daha rahat oluyor. Öğle saatlerinde dışarıda hava 40 dereceyi bulurken atölye içerisindeki sıcaklık yaklaşık 80 dereceye ulaşıyor. Saat 12.00 ile 15.00 arasında sıcaklık nedeniyle ister istemez yoruluyoruz" dedi.

"Eskisi kadar ilgi görmeyen mesleğimiz son yıllarda yeniden hareketlendi"

Son yıllarda kalaylı bakır kaplara ilginin yeniden arttığını dile getiren Mumcu, vatandaşların sağlık açısından bakır kap kullanımına yöneldiğini söyledi. Geçmişte çelik ürünlerin daha fazla tercih edildiğini ifade eden Mumcu, "İnsanlar sosyal medyada ve çeşitli kaynaklarda kalayın faydalarını öğrendikçe yeniden bakır kaplarını kalaylatmaya başladı. Eskisi kadar ilgi görmeyen mesleğimiz son yıllarda yeniden hareketlendi" diye konuştu.

"Severek yapılmazsa bu meslek sürdürülemez"

Mesleğin sevgi olmadan yapılamayacağını vurgulayan Mumcu, gençlerin ağır çalışma şartları nedeniyle kalaycılığa ilgi göstermediğini belirterek, "Bu iş sevgi işi. Ateşi, dumanı, kullanılan kimyasalları ve sıcaklığı var. Severek yapılmazsa bu meslek sürdürülemez. Bu yüzden yeni usta yetişmiyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Gaziantep, Sanat, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gaziantep'teki Kalay Ustaları Sıcakla Mücadele Ediyor - Son Dakika

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