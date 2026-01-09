Şahin: "Gazetecilik, toplum adına tutulan bir kayıttır" - Son Dakika
09.01.2026 12:33  Güncelleme: 12:36
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla gazeteciliğin önemini vurguladı ve mesleğini icra eden gazetecileri kutladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Şahin mesajında, gazeteciliğin yalnızca haber aktarmakla sınırlı olmayan, toplumsal sorumluluk ve fedakarlık gerektiren önemli bir meslek olduğunu ifade etti. "Gazetecilik, toplum adına tutulan bir kayıttır" diyen Başkan Şahin mesajında, "Gazetecilik; bilgiye ulaşmayı, doğrulamayı ve kamuoyuyla sorumluluk bilinciyle paylaşmayı gerektirir. Bu yönüyle gazetecilerimiz, hayatın her alanında yaşananlara tanıklık eden, toplum adına kayıt tutan önemli bir görevi yerine getirmektedir. İyinin, doğrunun ve emeğin olduğu kadar yanlışın ve eksiklerin de görünür kılınmasında basın mensuplarımızın emeği büyüktür. Yerelden ulusala ve uluslararasına uzanan birçok organizasyona başarıyla ev sahipliği yapan Gaziantep'te, şehrimizin gelişiminin ve ortaya konan çalışmaların kamuoyuna doğru şekilde aktarılmasında basın çalışanlarımızın katkısı büyük. Gaziantep Modeli'nin güçlenmesinde, ortak akıl kadar basının sorumlu ve ilkeli duruşu da önemli bir yer tutmaktadır. Zaman ve mekan tanımadan, büyük özveriyle görev yapan gazetecilerimiz her türlü takdiri hak etmektedir. Bu vesileyle, görevi başında hayatını kaybeden basın mensuplarımızı rahmetle anıyor, mesleğini fedakarca sürdüren tüm gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP

