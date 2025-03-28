Gaziantep'ten Uzun Evliliklere Özel Umre Yolculuğu Projesi - Son Dakika
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Gaziantep'ten Uzun Evliliklere Özel Umre Yolculuğu Projesi

Gaziantep\'ten Uzun Evliliklere Özel Umre Yolculuğu Projesi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 2025 Aile Yılı kapsamında, uzun evli çiftlere, daha önce hac veya umre yapmamış olanlar için özel umre yolculuğu düzenliyor. Başvurular, belediye ofisleri ve internet üzerinden alınacak.

28.03.2025 09:17  Güncelleme: 09:19
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 2025 Aile Yılı kapsamında, uzun yıllardır evli olup daha önce hac veya umre deneyimi yaşamamış çiftlere özel umre yolculuğu organize ediyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in müjdesini verdiği kutsal yolculuk için detaylar paylaşıldı. Proje, aile birliğini güçlendirme ve manevi değerlere katkı sağlama amacıyla planlanırken, başvuru süreci de hem belediye ofisleri hem de internet ortamı üzerinden gerçekleştirilebilecek.

Başvurular Gaziantep'te ikamet eden ve 2025 aile yılı içinde en az 41 yıllık evlilik süresini doldurmuş çiftlere yönelik kabul edilecek. Daha önce hiçbir şekilde hac veya umre yolculuğuna katılmamış olan çiftler, büyükşehrin sunduğu bu fırsattan yararlanabilecek. Böylece, uzun ve köklü evliliklerin manevi bir boyut daha kazanması hedefleniyor.

Online başvuru süreci bugün itibariyle başlarken, belediye binasındaki umre masası aracılığı ile kayıt yaptırmak isteyenler için ise başvurular 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin ardından ilk iş gününde, 7 Nisan 2025 Pazartesi itibariyle başlayacak. Başvuru kayıt belgesi aynı tarihten itibaren umre masalarından alınabilecek.

İnternet üzerinden yapılacak başvurularda ise belediyenin resmi web sitesi üzerinden oluşturulan https://gaziantepailem.com/basvuru/umre adresinden giriş yaparak form doldurulacak.

Proje, sadece manevi bir yolculuk fırsatı sunmakla kalmayıp, aile değerlerini öne çıkaran bir sosyal sorumluluk projesi olarak da dikkat çekiyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, bu girişimle ailelerin uzun süreli birlikteliğine destek olmayı, toplumda birlik ve beraberliği pekiştirmeyi hedefliyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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