Gaziantep Ticaret Borsası 30 Ağustos Zafer Bayramı\'nı kutladı

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Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümünü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

30 Ağustos 1922 tarihinin Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu kaydeden GTB başkanları mesajda, "30 Ağustos 1922, ana vatanından işgalle koparılmak istenen asil bir milletin, yedi düvele karşı verdiği destansı mücadeleyi zaferle taçlandırdığı tarihi bir gündür. Büyük Taarruz'un zaferle sonuçlandığı bu özel gün, Türk milletinin bağımsızlığını tüm dünyaya ilan ettiği abide bir tarihtir. 102 yıl önce, Anadolu'nun bağrında yazılan bu kahramanlık destanı, sadece askeri bir başarı değil aynı zamanda bir ulusun küllerinden yeniden doğuşunun da simgesidir. 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kazanılan büyük zafer, her safhası bir askeri deha tarafından tek tek düşünülmüş, zorunlu bir savaşın, akıl gücü ve yurtseverlikle nasıl kazanıldığının yeryüzündeki en somut örneğidir. Şanlı ecdadımızın büyük fedakarlıklar ve mücadeleler neticesi tarihimize altın harflerle nakşettiği bu zafer, Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin temellerinin sağlamlaşmasına, cephede sürdürülen mücadelenin sona ermesine ve artık diplomatik mücadele safhasının başlamasına imkan sağlamıştır. Bu destanı yazarken, asil milletimizin türlü yokluklar içerisinde gösterdiği yüksek sadakat, kararlılık ve cesaret aynı zamanda mazlum milletlerin de kurtuluş yolunda ilham kaynağı olmuştur. 1071'de geldiğimiz ve hiçbir zaman terk etmeyeceğimizi tüm dünyaya haykırdığımız vatan topraklarımız aziz milletimizin en değerli varlığıdır. Şanlı ecdadımızın canları ve kanları pahasına bizlere emanette ettiği kutsal vatan topraklarımızı ilelebet korumak ve yüceltmek hepimizin en büyük görevidir. Tüm bu duygu ve düşünceler içerisinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'mızın 102. yılını kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bizlere bu zaferi armağan eden istiklal mücadelemizin tüm yiğit kahramanlarını saygı ve rahmetle yad ediyoruz" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP