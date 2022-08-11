Gaziantep Türkiye'de hidrojen yakıtlı otobüs kullanan ilk belediye olacak

Başkan Şahin, hidrojenle çalışan çevreci toplu taşıma sistemleri için Köln'de incelemelerde bulundu

GAZİANTEP Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin kent içi toplu taşımada hidrojenli yakıtla çalışan otobüslerin kullanıldığı Almanya'nın Köln şehrinde temaslarda bulundu. Şahin, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Yeşil Şehir programına dahil edilen Gaziantep'te, şehirdeki toplu taşımayı çevreci hidrojen yakıtlı toplu taşıma imkanlarını incelemek üzere bulunduğu Köln'de, Belediye Başkanı Henriette Reker ile görüştü. Başkan Şahin, iki şehir arasında ekolojik yatırımlar konusunda iş birliği mesajı verdi.

Toplu taşımanın havayı kirleten önemli bir unsur olduğunu belirten Şahin, "Köln'ün başarmış olduğu hidrojenli otobüslerdeki 'Sistem nasıl çalışıyor?', 'Teknik olarak yapılması gerekenler nelerdir?' Bunları incelemek için teknik ekibimiz de burada. Köln Belediye Başkanı ile bir araya geldik. Beraber ne yapabiliriz diyerek konuştuk. Şehir ekonomileri artık çok önemli bir hale geldi, öyle yükselen değer oldu ki, artık kendi kendine yetme konusunda güçlü bir altyapı oluşturduk. Köln ve kardeş şehirlerimizle yapacak çok işimiz var. Köln Belediye Başkanı ile birçok konunun üstünden geçtik. En kısa sürede Gaziantep'e geldiklerinde şehrin sanayisinin, toplu taşımanın yeşillendirilmesinde Alman mühendis ve akademisyenlerle neler yapılması gerekir bunu çalışacağımızı konuştuk. Bu çalışmalar sonrası yerinde teknik incelemeler de yapacağız" dedi

"Yeşil şehir Gaziantep" için Köln'de 7 yıldan bu yana kullanılan hidrojen yakıtlı otobüsleri inceleyen Şahin, "Yeşil otobüsler hidrojenli yakıt kullanıyor. Bugün bu araçların sıvı hidrojen depolarından gazlaştırmayı nasıl yaptığını, üretim, dağıtım ve depolama proseslerinin nasıl işlediğini, otobüse gelene kadar ki bütün teknik alt yapının çalışma şeklini inceledik. Bunun yanı sıra yakıtların nasıl doldurulduğunu gördük. En sonunda da otobüslerin hidrojenli bir hale nasıl getirildiğine dair bilgiler edindik" şeklinde konuştu.

Şahin, sıvı hale getirilen gazın, depolara basılıp akaryakıt istasyonuna gönderildiğini dile getirerek, "Akaryakıt istasyonundaki hidrojenli yakıt otobüse basılıyor. Otobüs de en az yaklaşık günde 300 kilometre hareket edebilecek şekilde planlanıyor. Biz de şimdi Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak kendi filomuzda önce doğalgaza geçtik. Bu çalışmayı da yüzde 50 hibe ile gerçekleştirmiştik. Şimdi, hidrojenli yakıt kullanan otobüslere geçmemiz gerekiyor" ifadesini kullandı.

Hidrojen yakıtlı otobüslerin kente getireceği faydalardan da bahseden Şahin, "Hidrojenli otobüslerin egzozlarından çıkan şey, su buharı. Sera gazı yok. Havayı kirletmiyor. Dolayısıyla ben toprağı, suyu, havayı temiz tutacak akıllı ulaşım, yeşil ulaşım için buradayım. Köln Belediye Başkanı ve üniversitedeki teknik arkadaşlarla bunu yapan firmayla bir araya geldik. En kısa sürede Türkiye'de buluşarak kendi paydaşlarımızla bu modeli nasıl hayata geçireceğimizi konuşacağız. Hem Gaziantep'i hem de bu konuda yeni filosunu yeşil ulaşıma dönüştürmek isteyen belediye başkanlarıyla da görüşeceğiz. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak yeşil şehir, adına Türkiye'ye öncülük etmeye devam edeceğiz. Konforlu, sağlıklı ve güvenli ulaşıma hemşerilerimizin ulaşmasını sağlayacağız" diye konuştu.

Şahin, Köln'ün ardından Gaziantep'in kardeş şehri olan Duisburg'da Belediye Başkanı Sören Link ile de bir araya geldi. Görüşmede karşılıklı dostluk mesajları verildi. Köln ve Duisburg belediye başkanları 15 Eylül'deki 4. GastroAntep festivaline davet edildi.

Şahin ayrıca Türkiye'nin Köln Başkonsolosluğu'nda Türk sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle de buluştu.