Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Kilis\'te hükümlülere tatlı ikram etti

Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından, Kilis Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan hükümlülere, 1323 yılında kurulan Niksarlı Hacı Mehmed (Ahi Pehlivan) Vakfı'nın hayır şartı kapsamında tatlı ikram edildi.

Vakıfların asırlardır iyiliği ve dayanışmayı yaşatan önemli bir medeniyet mirası olduğunu ifade eden Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürü Erdoğan Tunç, ecdadın bıraktığı hayır şartlarını yaşatmanın vakıf medeniyetinin emanetine sahip çıkmak anlamına geldiğini belirtti. Tunç, hayrın bugünlere ulaşmasında emeği geçenlere teşekkür etti.