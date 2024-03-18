Gaziantep Valiliği tarafından 18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 109. Yıl Dönümü Programı Düzenlendi.
Gaziantep Valiliği himayesinde, Gaziantep Anadolu Lisesi öğrencileri, Türk tarihinin dönüm noktalarından biri olan Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde anlamlı bir etkinlik düzenledi. Öğrenciler, zaferin önemini vurgulayan çeşitli etkinliklerle kahraman şehitleri andı. Etkinlik kapsamında, öğrenciler tarafından hazırlanan şiir, müzik, tiyatro gösterileri ve tarihi konuşmalar yer aldı.
Törene Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Şehirkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı, protokol üyeleri, öğrenciler, şehit ve gazi yakınları katıldı.
Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla yayınladığı mesajı okundu.
"Tarihimiz eşsiz zaferlerle doludur"
Törende konuşan Gaziantep Anadolu Lisesi Müdürü Settar Yiğit, "Tarihimiz eşsiz zaferlerle doludur. Binlerce yıllık tarihimizde bütün ulusların kıtayla söz ettiği zaferleri saymakla bitirtemeyiz. Bir milleti millet yapan ve onu ilelebet yaşatacak olan bu zaferlerdir. 18 Mart Çanakkale Zaferi bütün dünyanın milletimize hakkını teslim ettiği en önemli zaferlerimizdendir" diye konuştu. - GAZİANTEP
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