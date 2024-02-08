Gaziantep ve Cetinje arasındaki kardeş şehir ilişkilerinin 10. yılı kutlandı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Karadağ'ın Cetinje şehri arasındaki kardeş şehir ilişkilerinin 10. yıl dönümü dolayısıyla "Fotoğraflarla Cetinje" sergisinin açılışı gerçekleşti.
Gaziantep Sanat Merkezi'nde açılışı yapılan sergide, Kral Nikola Sarayı'nın kuş bakışı görünümü, Cetinje Manastırı ve Piskopos Bahçesinin panoramik görünümü, Crnojevica Nehri, Mavi Kale Konutu, Vlach Kilisesi gibi ziyaretçileri şehrin tarihi ve eşsiz manzarası hakkında fikir sahibi yapacak toplamda 60 eser bulunuyor.
16 Şubat'a kadar ziyaretçilere açık olacak serginin açılış töreninde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Mehmet Berk, Cetinje Belediye Başkan Vekili Marko Brnovic, Karadağ'ın Gaziantep Fahri Konsolosu Koray Aksoy ve ziyaretçiler bulundu.
Başkan Vekili Dr. Mehmet Berk, burada yaptığı konuşmada Cetinje şehrinin de Gaziantep gibi kadim bir şehir olduğunu belirterek, "Tarihi anlamda Cetinje şehri köklü bir geçmişe sahip. Gaziantep ve Cetinje arasında 10 yılı aşkın zamandan beri ticari, sanayi ve sosyal alanlarda yürütülen ilişkiler artarak devam etmektedir. Cetinje heyeti umarım yapmış olduğu bu anlamlı ziyaretten memnun kalır. Sizleri burada ağırlamaktan dolayı bizler çok mutluyuz. 16 Şubat tarihine kadar ziyaretçilere açık olacak bu serginin büyük beğeni toplayacağını düşünüyorum" dedi.
Cetinje Belediye Başkan Vekili Marko Brnovic ise Cetinje ve Gaziantep arasındaki kardeş şehir anlaşmasının 10'uncu yıl dönümünde düzenlenen sergi dolayısıyla bu şehirde bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Bu iki şehrin yürüttüğü dostluk ilişkisinin yanı sıra Cetinje şehrinin fotoğraflarının sergilenmesi hususunda bize destek veren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederim. Bu etkinlik çok eskilere dayanan Karadağ ve Türkiye'nin tarihi, kültürel, politik bağlarını hatırlama fırsatı sunmaktadır" diye konuştu.
Konuşmaların ardından kurdele kesimini gerçekleştiren protokol üyeleri, daha sonra sergiyi gezdi. - GAZİANTEP
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