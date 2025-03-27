Gaziantepli öğrencilerden Gazze için milyonluk destek - Son Dakika
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Gaziantepli öğrencilerden Gazze için milyonluk destek

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Gaziantepli öğrencilerden Gazze için milyonluk destek Gaziantep'te ortaokul öğrencileri başlattıkları yardım kampanyası ile topladıkları 1 milyon TL'yi, Yedi Başak İnsani Yardım Derneği aracılığıyla Gazze'ye bağışladı.

27.03.2025 14:00
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Gaziantepli öğrencilerden Gazze için milyonluk destek

GAZİANTEP - Gaziantep'te ortaokul öğrencileri başlattıkları yardım kampanyası ile topladıkları 1 milyon TL'yi, Yedi Başak İnsani Yardım Derneği aracılığıyla Gazze'ye bağışladı.

Gaziantep'te Şehit Hüseyin Gümüş İmam Hatip Ortaokulu'nun öğrencileri Ramazan ayı dolayısıyla yardım kampanyası başlattı. Kampanya kısa sürede büyüyerek, öğretmenler, veliler ve bazı hayırseverlere de ulaştı. Anaokulu öğrencileri de evde biriktirdikleri kumbaralarını getirerek destek oldu. Proje kapsamında toplanan 1 milyon TL, Gazze'ye gönderilmek üzere Yedi Başak İnsani Yardım Derneği'ne teslim edildi. Toplanan bağışın teslimi için Şehit Hüseyin Gümüş İmam Hatip Ortaokulu'nda protokol ve tören düzenlendi. Törene Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Erdal Kılınç, Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bulut, öğrenciler ve velileri katıldı.

Törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Kılınç, "Gazze deyince içimiz burkuluyor. Bedenleri küçük ama yürükleri büyük kardeşlerim. Buradan yaptığını yardımlarla Gazze halkına yalnız olmadıklarını gösteriyorsunuz. Gazze bugün insanlığın kanayan yarasıdır. Bütün dünyanın gözleri önünde dehşetle insanlar abluka altına alındı. Gazze artık hepimizin yüreğinin bir köşesidir" dedi.

"Gazze'de günlük 18 farklı proje ile çalışmalarımız devam ediyor"

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bulut, "Gazze'de günlük 18 farklı proje ile çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şu anda öğrenci arkadaşlarımızın da bir parçası olduğu iyilik çalışması Gazze'de 10 bin adat çadır kurumunu hızla sürdürüyor. Bir kısmı tamamlandı bir kısmı ise hızla devam ediyor. Sizlerin katkısıyla Gazze'deki vatandaşlarımıza her gün 20 bin sıcak ikram ediyoruz. Ramazan'dan önce yemek olarak devam eden yardımlar şu anda iftar ve sahur olarak devam ediyor. Kötülüğü durdurmanın en önemli yolu iyiliği yaymaktır" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gaziantepli öğrencilerden Gazze için milyonluk destek - Son Dakika

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