Gaziantepliler sabahları çorba ile ısınıyor - Son Dakika
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Gaziantepliler sabahları çorba ile ısınıyor

Gaziantepliler sabahları çorba ile ısınıyor Öğrencinin harçlığı cepte kalıyor, işçiler vardiyasına yetişiyor Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde 37 çorba ikram noktasıyla vatandaşlara hizmet sunmaya devam ediyor.

26.11.2024 16:30
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Gaziantepliler sabahları çorba ile ısınıyor

Öğrencinin harçlığı cepte kalıyor, işçiler vardiyasına yetişiyor

GAZİANTEP - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde 37 çorba ikram noktasıyla vatandaşlara hizmet sunmaya devam ediyor. Şehitkamil'de 18, Şahinbey'de 19 noktada hizmet veren bu uygulama, özellikle sabah işe veya okula yetişmeye çalışan vatandaşların kahvaltı ihtiyacını karşılıyor.

Çorba ikram noktaları, fabrikada vardiyasına yetişmeye çalışan işçilerden okuluna giden öğrencilere kadar her kesimden insanın hayatını kolaylaştırıyor. Bu hizmet sayesinde işçiler zaman kazanırken, öğrenciler ise cep harçlıklarını biriktirebiliyor. Gaziantep'in "gastronominin başkenti" unvanına yakışan lezzetli çorbalar, herkesin takdirini topluyor.

Lezzet, kolaylık ve minnet bir arada

Servi Erdemoğlu Ortaokulu öğrencisi 13 yaşındaki Muhammet Emin Alkan, çorba ikram noktalarından aldığı çorbanın lezzetinden çok memnun olduğunu belirterek, "Çorba ekmekle daha güzel oluyor. Her gün arkadaşlarımla buraya gelip kahvaltı yapıyorum. Annemin verdiği para cebimde kalıyor. Herkesi çorba ikram noktasına bekleriz" dedi.

Emekli Servet Gürbüz ise her sabah çorba ikram noktasına geldiğini belirterek, "Evim buraya çok yakın. Her sabah burada kahvaltımı yapıyorum. Bu hizmeti sunanlardan Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

Fabrika işçisi Yunus Ekrem de uygulamadan memnuniyetini dile getirerek, "Sabah erken saatlerde işe gidenler için bu ikram noktası çok iyi bir hizmet. Çorbanın lezzeti de kıvamı da çok güzel. Evde yapmak istesek bu lezzeti tutturamayız" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gastronomi, Gaziantep, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gaziantepliler sabahları çorba ile ısınıyor - Son Dakika

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