Gaziantep’te modern Adakçılar Sitesi’nde sona yaklaşıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Besi Organize Sanayi Bölgesi’nde Gazi Konut tarafından yapımı sürdürülen Yeni Adakçılar Sitesi’nde incelemelerde bulundu. Kent merkezinde faaliyet gösteren adak kurbanı satış ve kesim işletmelerinin daha modern, düzenli ve hijyenik bir alana taşınması amacıyla başlatılan projede sona yaklaşıldı. Başkan Şahin, teknik ekiple birlikte sahada yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek projenin son durumu hakkında bilgi aldı. Toplum sağlığı ve şehir estetiği açısından önemli görülen proje kapsamında, 125 ve 250 metrekare büyüklüğünde toplam 69 işletme yer alacak.

69 İŞLETME MODERN ALANDA HİZMET VERECEK

Yeni Adakçılar Sitesi ile şehir genelinde faaliyet gösteren adakçılar tek bir merkezde toplanacak. Proje sayesinde vatandaşlar adak kurbanlarını daha güvenli ve konforlu ortamlarda seçebilecek. Modern sistemle kurulacak alanda kesim işlemleri hijyenik şartlarda yapılacak. Vatandaşlar, kesim sonrası etlerin ayrıştırılması ve poşetlenmesi hizmetlerinden de faydalanabilecek. Projede işletmecilerin görüş ve önerilerinin dikkate alındığı, alanın adakçıların ihtiyaçlarına uygun şekilde planlandığı belirtildi.

ŞAHİN: “PROJEYİ ADAKÇILARIN İHTİYACINA GÖRE YAPTIK”

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Kurban Bayramı öncesinde yürütülen çalışmaların önemine dikkat çekerek, adak kültürünün toplumda önemli bir yer tuttuğunu söyledi. Şahin, “Şehrin içerisinde adakla ilgili olan bütün kısımları taşımamız, hijyenik şartlarda insanların gelip adağını yapacağı, istediği adak kurbanı seçeceği mekanlar oluşturmamız gerekiyordu. Projeyi adakçılarla konuşarak, onların ihtiyacına göre yaptık” dedi. Gazi Konut’un güçlü altyapısıyla projeyi hızlı şekilde ilerlettiklerini ifade eden Şahin, verilen sözlerin tutulmasının önemli olduğunu vurguladı. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Haz da çalışmaların kısa süre içinde tamamlanmasının hedeflendiğini belirtti.

Haber: Mehmet Güngördü