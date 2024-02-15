Gaziemir Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu Unutulmaz Bir Konser Verdi - Son Dakika
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Gaziemir Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu Unutulmaz Bir Konser Verdi

Gaziemir Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu Unutulmaz Bir Konser Verdi

Gaziemir Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, Şef Ali Hikmet Gökçen yönetiminde sahne alarak seyircilere duygu dolu bir konser yaşattı. Koronun başarılı performansı ve müzikseverlerin yoğun ilgisiyle unutulmaz saatler yaşandı.

15.02.2024 10:43  Güncelleme: 10:54
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Şef Ali Hikmet Gökçen yönetiminde sahne alan Gaziemir Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, seslendirdiği ezgilerle seyircilere unutamayacakları bir konser yaşattı. Koristler, performanslarıyla dinleyiciden tam not aldı.

Gaziemir Belediyesi'nin kursiyerlerinden oluşan Gaziemir Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, belediyenin düzenlediği konserde seyircinin karşısına çıktı. Şef Ali Hikmet Gökçen'in yönettiği konserde sahne alan müzik topluluğu, seslendirdiği ezgilerle Gaziemirlilere duygu dolu bir gece yaşattı. Konserde, halk müziğinin unutulmayan ve müzikseverlerin gönlünde yer edinmiş eserleri koro ve solo olarak seslendiren müzik topluluğu, başarılı performansıyla seyirciden tam not aldı. Kursiyerlerin düet performansları da beğeni topladı. Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen konsere yoğun ilgi gösteren müzikseverler, koronun seslendirdiği türkülerle, unutulmaz saatler yaşadı. Performanslarıyla profesyonelleri aratmayan ve iki saati aşkın süre sahnede kalan müzik topluluğunu, seyirciler ayakta alkışladı.

Sahneye çıkarak Şef Ali Hikmet Gökçen'e anı objesi takdim eden Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, "5 yıldır konserlerinizi çok severek büyük bir keyifle dinliyorum. Sizlerle birlikte sahne alıp türkü de söyledim. 5 yıl önce yola çıkarken kültürle sanatla gelişeceğiz demiştim. İlk işimiz Atatürk Kültür Merkezi'ni yenilemek oldu. Kültür sanat olmadan hayat olmaz. Anadolu'nun kadim kültürünü, halk müziğini yaşatan başta Ali Hikmet Gökçen hocamız olmak üzere müzisyenlerimize, koro üyelerine ve siz değerli seyircilerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konser, koronun ve seyircilerin hep birlikte Onuncu Yıl Marşı'nı büyük bir coşkuyla seslendirmesiyle sona erdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Gaziemir Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu Unutulmaz Bir Konser Verdi - Son Dakika

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