Gaziemir'de "Gençlik Meclisi" Kuruluyor - Son Dakika
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Gaziemir'de "Gençlik Meclisi" Kuruluyor

02.08.2022 12:37
Gaziemir'de "Gençlik Meclisi" Kuruluyor

Gaziemir'de gençlerin ilçe yönetimiyle ilgili karar alma ve uygulama süreçlerinde söz sahibi olabilmeleri için Gaziemir Belediyesi Gençlik Meclisi kurulması kararı alındı.

Gaziemir'de gençlerin ilçe yönetimiyle ilgili karar alma ve uygulama süreçlerinde söz sahibi olabilmeleri için Gaziemir Belediyesi Gençlik Meclisi kurulması kararı alındı.

Gaziemir Belediyesi'nin dün akşam yapılan Ağustos ayı meclis toplantısında gençler için özel bir karara imza atıldı. Mecliste gençlerin karar alma ve uygulama süreçlerine katılarak yaşadıkları kentin yönetiminde aktif rol almaları ve gönüllülüğü, yerel katılımı teşvik etmek amacıyla Gaziemir Belediyesi Gençlik Meclisi'nin kurulmasına karar verildi. Buna göre Gaziemir'de yaşayan, 16-29 yaş aralığındaki gençler, Gaziemir Belediyesi Gençlik Meclisi'ne katılabilecek.

BAŞKAN ARDA'DAN GENÇLERE DAVET

Gündem maddesinin kabul edilmesi yönünde oy veren meclis üyelerine teşekkür eden Belediye Başkanı Halil Arda şöyle konuştu:

"Geleceğin akıllı, çevreci ve sürdürülebilir kentlerini yaratacak gençlerimizin, yaşadıkları kentin yönetimine bugünden ortak olmalarını istiyoruz. Gençlerimizin taleplerini dile getirmeleri, fikirlerini hayata geçirmeleri için Gaziemir Belediyesi Gençlik Meclisi'ni kuruyoruz. Gençlik Meclisi aracılığıyla, gençlerimizin kendilerini ve yaşadıkları kenti ilgilendiren konulara katılımını sağlayacak; vatandaşlık, demokrasi, çoğulculuk, gönüllülük kavramlarını içselleştirmelerine ve yerel faaliyetlerde sorumluluk almalarına imkan tanıyacağız. 16-29 yaş aralığındaki gençlerimizi, meclisimizde görev almaya davet ediyorum."

Kaynak: ANKA
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Gaziemir Belediyesi, gençlik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gaziemir'de 'Gençlik Meclisi' Kuruluyor - Son Dakika

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