Gaziemir Belediyesi Şehit Aileleri ve Gazilerle İftar Yemeğinde Buluştu

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Gaziemir Belediyesi'nin düzenlediği iftar yemeğinde şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelen Belediye Başkanı Halil Arda, "Ne yapsak da sizin hakkınızı ödeyemeyiz" dedi.

Ramazan ayında düzenlediği iftarlarda yurttaşları aynı sofrada bir araya getiren Gaziemir Belediyesi, bu yıl ilk iftar yemeğinde şehit aileleri ile gazileri ağırladı. Belediye Başkanı Halil Arda'nın ev sahipliğinde, Gaziemir Belediyesi Nikah Salonu'ndaki iftara, şehit aileleri, gaziler ile yakınları katıldı.

Şehitler için duaların okunduğu, hep birlikte oruç açıldığı iftarda konuşan Arda, "Bu akşam iftar sofrasında sizlerle birlikte olmaktan son derece mutluyum. Sizler, en değerli varlıklarınızı bu vatan için şehit verdiniz. Onların kahramanlıkları bugün bizim varlık nedenimiz. Bu yüzden bizler sizin için ne yapsak da hakkınızı ödeyemeyiz. Şehitlerimizin emaneti olan sizlere ve vatanımız için bedel ödeyen gazilerimize sahip çıkmak bizim en kutsal görevimiz. Her zaman sizlerin yanında olmaya devam edeceğim. Ebedi Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü ve tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyor, gazilerimize de şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Halil Arda'ya çiçek takdim eden Şehit Asker, Şehit Polis Aileleri Derneği Başkanı Adem Tezgel, gazilere ve şehit ailelerine verdiği destek için teşekkür etti.