Gaziemir Belediyesi Gençlik Meclisi, Çanakkale Zaferi'nin 109. yılında gezi düzenledi - Son Dakika
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Gaziemir Belediyesi Gençlik Meclisi, Çanakkale Zaferi'nin 109. yılında gezi düzenledi

Gaziemir Belediyesi Gençlik Meclisi, Çanakkale Zaferi\'nin 109. yılında gezi düzenledi

İzmir Gaziemir Belediyesi, Çanakkale Zaferi'nin 109. yılında düzenlediği geziyle Gençlik Meclisi üyelerini Gelibolu Yarımadası'na götürdü. Belediye Başkanı Halil Arda, gezi sırasında atalarının Çanakkale Savaşları'ndaki kahramanlıklarını yerinde görerek gurur duyduklarını belirtti. Gençler, Gelibolu Yarımadası'nda Türk tarihinin önemli noktalarını ziyaret ederek duygulu anlar yaşadı ve şehitler için dua etti.

18.03.2024 11:25  Güncelleme: 11:29
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İzmir Gaziemir Belediyesinin Çanakkale Zaferi'nin 109. yılında düzenlediği geziye katılan Gençlik Meclisi üyeleri, Gelibolu yarımadasında, vatan uğruna verilen mücadelenin ve büyük zaferin izini sürdü. Herkesin Çanakkale'yi ziyaret ederek ülkenin kurtuluşu için verilen savaşları yerinde görmesi gerektiğinin önemini vurgulayan Belediye Başkanı Halil Arda, "Gezimizin her noktasında atalarımızın Çanakkale Savaşları'nda vatanımız uğruna verdiği verdikleri mücadeleyi yerinde görerek şahit olduk. Yarbay Mustafa Kemal'in 'Ben size taarruz emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum' emriyle canlarını ortaya koyarak savaşın kaderini değiştiren 57. Alay'ın kahramanlıklarını, savaş alanında dinleyerek bir kez daha gurur duyduk." ifadelerini kullandı.

Gaziemir Belediyesi, Çanakkale Zaferi'nin 109. yılında düzenlediği geziyle Gaziemir Belediyesi Gençlik Meclisi üyesi yaklaşık 100 genci, savaşın yaşandığı topraklara götürdü. Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda da gençlerle birlikte geziye katıldı.

Çanakkale gezisine katılanlar, Türk tarihinin en büyük kahramanlık destanlarından birinin yazıldığı Gelibolu Yarımadası'nı gezerek duygulu anlar yaşadı. Gezi ekibi sırasıyla Kilitbahir Kalesi, Namazgah Tabyası, Seyit Onbaşı Anıtı, Mecidiye Tabyası, Şahindere Sargı Yeri Hastane Şehitliği,  Çanakkale Şehitler Abidesi, Ertuğrul Koyu Yahya Çavuş Şehitliği, Alçıtepe köyü, Gelibolu Yarımadası Kuzey Cephesi Çanakkale Şehitliği, Anzak Koyu ve Arıburnu, Kanlısırt ve Avustralya Anıtı, Kırmızı Sırt Tünel ve Siperleri, Lağım savaşlarının geçtiği tünelleri, 57.  Piyade Alayı Şehitliği, Conk Bayırı, Atatürk Anıtı, Atatürk'ün yaralandığı yer ve gözetleme yerini ziyaret ederek tarihin izini sürdü. Birinci Dünya Savaşı sırasında on binlerce  şehit verilerek kazanılan Çanakkale Zaferi için verilen mücadeleyi rehberler eşliğinde dinleyen gençler, 'Çanakkale Geçilmez' destanını yazan Mehmetçiklere dua ederek minnetlerini sundu.

Herkesin Çanakkale'yi ziyaret ederek ülkenin kurtuluşu için verilen savaşları yerinde görmesi gerektiğinin önemini vurgulayan Belediye Başkanı Halil Arda, "Gezimizin her noktasında atalarımızın Çanakkale Savaşları'nda vatanımız uğruna verdiği verdikleri mücadeleyi yerinde görerek şahit olduk. Yarbay Mustafa Kemal'in 'Ben size taarruz emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum' emriyle canlarını ortaya koyarak savaşın kaderini değiştiren 57. Alay'ın kahramanlıklarını, savaş alanında dinleyerek bir kez daha gurur duyduk. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, canlarını vererek Türk milletinin bağımsızlığını tüm dünyaya gösteren kahraman şehitlerimizin aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyorum." diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Gaziemir Belediyesi Gençlik Meclisi, Çanakkale Zaferi'nin 109. yılında gezi düzenledi - Son Dakika

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