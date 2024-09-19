Gaziler Günü'nde Öğrencilerle Buluşma

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Van'ın Muradiye Gençlik Merkezi Müdürlüğü, Gaziler Günü nedeniyle düzenlediği programda gazilerle öğrencileri bir araya getirdi.

Muradiye Gençlik Merkezinin oturma salonunda düzenlenen programda bir araya gelen gaziler ve öğrenciler, gazilerin yaşadıkları zorlukları geçmişten günümüze yaşanan olayları dinleyerek geçmişi yad ettiler.

Gençlik Merkezi Müdürü Çağlar Kayakeser, 19 Eylül Gaziler Günü çerçevesinde öğrencilerle gazileri bir araya getirdiklerini belirterek, "Gazilerimizin o günlerde yaşadıkları zorlukları nasıl bir vatanperverlik duygusuyla aştığını öğrencilerimize birinci ağızdan anlatmalarını, milli ve manevi duygularını daha çok geliştirmek için böyle bir program düzenledik. Program Kur-an'ı Kerim ve ikramlıklarla başladı. Öğrencilerimizin ve gazilerimizin karşılıklı söyleşilerinde öğrencilerimiz merak ettikleri soruları yönelttiler. Gazilerimizin gününü kutlar, saygılarımızı sunarız" dedi.

Gazi Nurettin Çetinkaya ise öğrencilerle bir araya gelmelerinin çok güzel ve çok verimli olduğunu belirterek, "Gaziler ve öğrencileri bir araya getiren yetkililere teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. - VAN