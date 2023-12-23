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Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, halktan destek görüyor - Son Dakika
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Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, halktan destek görüyor

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, yerel seçimler öncesi yapılan saha yoklamalarında büyük farkla önde olduğunu gösterdi. Halk, Usta'nın hizmetlerinden memnun olduğunu ve yeni dönemde de devam etmesini istediğini belirtti.

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, halktan destek görüyor
23.12.2023 - 14:59,
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Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, yerel seçimler öncesi halktan destek görmeye devam ediyor. İlçede gerçekleştirilen saha yoklamalarında Usta'nın isminin büyük farkla önde olduğu görüldü.

Partiler, 31 Mart 2024'te yapılacak olan mahalli idareler seçimleri için hazırlıklarına hız kazandırırken, halkın tercih edeceği doğru adayları belirlemek için çalışmalarını titizlikle sürdürmeye devam ediyor. İstanbul'un son yıllarda en çok değişim ve gelişim gösteren ilçelerinden olan Gaziosmanpaşa'da vatandaş, mevcut belediye başkanı Hasan Tahsin Usta ile yeni dönemde de devam etmek istiyor. Halkın büyük çoğunluğu saha yoklamalarında tercihini Hasan Tahsin Usta'dan yana kullanıyor.

"Başkanımızdan oldukça memnunuz"

Gaziosmanpaşalı vatandaşlardan Elif Harmancı, "Başkanımızdan oldukça memnunuz. İlçemize güzel hizmetleri oldu, inşallah devam eder. Allah kendisinden razı olsun" dedi. Yusuf Uğurlu ise "Doğma, büyüme Gaziosmanpaşalıyım. Gerçekten buranın çehresi değişti. Eskiden Gaziosmanpaşa çok farklı anılıyordu şimdi ise güzel bir konuma geldi. Başkanımıza bu konuda teşekkür ederiz. İnşallah hizmetlerine önümüzdeki dönemde de devam eder" ifadelerini kullandı. İlçe esnaflarından Ekrem Yanık da "Başkanımız Hasan Tahsin Usta, bize her konuda destek oluyor. Kendisinin göreve devam edeceğine inanıyoruz, istiyoruz. İnşallah uzun yıllar bu ilçeye hizmet eder" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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