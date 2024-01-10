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Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, yerel basın mensuplarını ağırladı - Son Dakika
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Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, yerel basın mensuplarını ağırladı

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla düzenlenen programda yerel basın mensuplarını ağırladı. Programda gazetecilerin sorularını cevaplayan Başkan Usta, ilçedeki çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Programda basın mensuplarına hitap eden Başkan Usta, gazetecilerin topluma yön vermek anlamında önemli bir sorumluluk taşıdığını belirtti.

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, yerel basın mensuplarını ağırladı
10.01.2024 - 16:44,
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Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla düzenlenen programda yerel basın mensuplarını ağırladı. Programda gazetecilerin sorularını cevaplayan Başkan Usta, ilçedeki çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Gaziosmanpaşa Belediyesi Paşa Köşkü Cafe&Restoran'da düzenlenen program, kahvaltı ile başladı. Ardından yaptığı konuşmada basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik eden Başkan Usta, yerel gazetecilere ilçede devam eden ve planlanan çalışmaları anlattı. Ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Usta, basın, yayın temsilcilerinden gelen talepleri dinledi.

"Topluma yön vermek anlamında önemli bir sorumluluk addediyorsunuz"

Programda basın mensuplarına hitap eden Başkan Usta, "Tüm gazetecilerin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ederim. Vefat eden gazetecilerimize de Allah'tan rahmet dilerim. Aynı zamanda dünyanın gözleri önünde, Dünya Basın Örgütü'nün de varlığı, yokluğu tartışıldığı bir dönemde 112'yi aşan Gazze'deki şehit gazetecilere de rahmet gönderelim. Dünyadaki tüm haksızlıkları, olumsuzlukları gidermek, topluma yön vermek anlamında, sahip çıkmak anlamında önemli bir sorumluluk addediyorsunuz. Bu konuları doğru okuyacak, doğru anlatacak, gelecek nesillere güzel izler bırakacak sorumluluklarımız var, siyasilerin de gazetecilerin de. Bu anlamda sizleri dinlemek ve bir arada olmak önemli" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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