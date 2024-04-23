Gaziosmanpaşa Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Kutladı - Son Dakika
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Gaziosmanpaşa Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Kutladı

Gaziosmanpaşa Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı birbirinden renkli etkinliklerle festival havasında kutladı. Belediye bahçesinde düzenlenen şölene katılan çocuklar, konserler, atölye etkinlikleri ve oyunlar eşliğinde gönüllerince eğlendi.

23.04.2024 22:34  Güncelleme: 22:39
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Gaziosmanpaşa Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı birbirinden renkli etkinliklerle festival havasında kutladı. Belediye bahçesinde düzenlenen şölene katılan çocuklar, konserler, atölye etkinlikleri ve oyunlar eşliğinde gönüllerince eğlendi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Gaziosmanpaşa'da "Çocuk Şöleni" düzenlendi. Belediye bahçesinde düzenlenen etkinliğe, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe ve eşi Gözde Bahçetepe'nin yanı sıra çok sayıda aile, çocuklarıyla birlikte katıldı. Etkinlikte Gaziosmanpaşa Belediyesi Sanat Akademisi'nin yetenekli çocukları, piyano, gitar, bağlama ve bateri dinletileri ile vatandaşlara unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu. Akademi bünyesinde eğitim gören öğrencilerin şiir ve tiyatro performansları da büyük beğeni topladı. Şölen kapsamında kurulan stantlarda eğlenceli ve eğitici atölye etkinlikleri ile buluşan minikler, çeşitli oyunlar ve ikramlarla unutulmaz bir festival yaşadı.

"Çocuklarımız ne kadar mutlu ve başarılı olursa ülkemiz de gelecekte o kadar güçlü olur"

Etkinlik alanında konuşan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, "Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı coşkuyla kutluyoruz. Aynı zamanda TBMM'nin açılışı ve Türk milletinin egemenliğini ilan ettiği günün yıl dönümü olarak tarihimizde büyük bir önem tutuyor. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın dünya sahnesinde barış ve dostluk mesajlarını yaydığı bugün, Atatürk'ün yurtta barış, dünyada barış idealinin sizlerin yetiştirdiği çocukların omuzlarında yükseldiğini hatırlatmak isterim. Gaziosmanpaşa Belediyesi olarak çocuklarımızın en iyi eğitimi almasını, sağlıklı, güvenli bir çevrede büyümesini sağlamak için belediyemizin tüm imkanlarını seferber edeceğimizi bildirmek isteriz. Çocuklarımızın bilgi, sevgi ve güvenle dünya çocukları olmasını ve ülkemizin aydınlık geleceğini şekillendireceğini çok iyi biliyoruz. Sevgili çocuklar bu özel gün, sizin gününüz. Dilediğiniz gibi eğlenin, dans edin, şarkılar söyleyin. Sizlerin mutluluğu bizlerin mutluluğu ile eş değer. Çocuklarımız ne kadar mutlu ve başarılı olursa ülkemiz de gelecekte o kadar güçlü olur. Tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum" dedi.

Fener alayı ile coşku sokaklara taşındı

Gaziosmanpaşa'da 23 Nisan kutlamaları, Sokullu Mehmet Paşa Caddesi'nde gerçekleştirilen Fener Alayı ile devam etti. Yürüyüşe katılan binlerce vatandaş, ellerinde Türk bayrakları ve meşaleler ile marşlar söyleyerek yürüdü. Renkli görüntülere sahne olan yürüyüşte her yaştan vatandaş, 23 Nisan coşkusunu doyasıya yaşadı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gaziosmanpaşa Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Kutladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziosmanpaşa Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Kutladı - Son Dakika
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