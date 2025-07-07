Gaziosmanpaşa Belediyesi\'nden Aşure İkramı

Gaziosmanpaşa Belediyesi, paylaşma ve dayanışmanın simgesi olan Muharrem ayı vesilesiyle ilçenin çeşitli noktalarında binlerce vatandaşa aşure ikram etti.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, Muharrem ayının bereketini 4 gün boyunca 7 ayrı noktada vatandaşlarla paylaştı. Usta eller tarafından dev kazanlarda pişirilen aşureler, belediye ekiplerince hijyen kurallarına uygun şekilde Gaziosmanpaşalılara ikram edildi. Mobil Büfe aracılığıyla yapılan ikramlar; Küçükköy Merkez Camii, Barbaros Hayrettin Paşa Camii, Gaziosmanpaşa Meydanı, Kazım Karabekir Valide Camii, Karadeniz Merkez Camii, Hürriyet Berat Camii ve Yıldıztabya Taksi Durağı'nda gerçekleştirildi. Aşure ikramlarına yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, belediye yetkililerine ve ekiplere teşekkür etti. Gaziosmanpaşa Belediyesi, geleneksel değerleri yaşatmaya ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmeye yönelik bu tür etkinlikleri önümüzdeki süreçte de sürdüreceğini belirtti. - İSTANBUL