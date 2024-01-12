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Gaziosmanpaşa'da GOPAŞ Merkez Evleri Kentsel Dönüşüm Projesi'nde kura çekimi yapıldı - Son Dakika
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Gaziosmanpaşa'da GOPAŞ Merkez Evleri Kentsel Dönüşüm Projesi'nde kura çekimi yapıldı

Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından yürütülen GOPAŞ Merkez Evleri Kentsel Dönüşüm Projesi'nde hak sahiplerinin daireleri noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimiyle belirlendi. Projede 149 konut, 2 dükkan ve 108 araçlık otopark inşa edilerek, hak sahiplerine teslim edilecek.

Gaziosmanpaşa\'da GOPAŞ Merkez Evleri Kentsel Dönüşüm Projesi\'nde kura çekimi yapıldı
12.01.2024 - 11:41,  Güncelleme: 11:42
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Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından yürütülen GOPAŞ Merkez Evleri Kentsel Dönüşüm Projesi'nde hak sahiplerinin daireleri noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimiyle belirlendi. Projede 149 konut, 2 dükkan ve 108 araçlık otopark inşa edilerek, hak sahiplerine teslim edilecek.

Türkiye'nin en büyük "yerinde kentsel dönüşümü" Gaziosmanpaşa'da hızla devam ediyor. Bu çerçevede Gaziosmanpaşa Belediyesi iştirak şirketi GOPAŞ tarafından inşa edilen GOPAŞ Merkez Evleri Kentsel Dönüşüm Projesi için noter huzurunda kura çekimi gerçekleştirildi. Kura çekimine Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ile hak sahipleri katıldı. Proje çerçevesinde 149 konut, 2 dükkan ve 108 araçlık otopark inşa edilerek, hak sahiplerine teslim edilecek.

Kentsel dönüşüm çalışmalarının etaplar halinde devam ettiğini ifade eden Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, "Gaziosmanpaşa'da geri kalan bölgelerimizi de etap etap, ada ada dönüştürerek, özellikle Merkez, Sarıgöl, Bağlarbaşı'nda yoğunlaşan kentsel dönüşümlerle birlikte şehrin geleceği noktayı da kestirebiliyorsunuz. Bu güzel günde, Regaip Kandili öncesinde çekeceğimiz kuraların hayırlı olmasını diliyorum. Güle güle oturmanızı, güvenli bir şekilde, bir an önce konutlarınıza kavuşmanızı arzu ediyorum" diye konuştu.

Hak sahiplerinden Kadir Macit, "İnşaatımızın başlamasından bu sürece hepimiz memnunuz. Belediye Başkanımız Hasan Tahsin Usta'dan, başkan yardımcılarımızdan hepsinden Allah razı olsun. Çekilişimiz noter huzurunda oldu. Herkes mutlu" dedi.

Hak sahibi Pervin Tula ise, "Evimiz 2010 senesinde bize kayınvalidemden hediye olarak verilmişti. Son hali virane durumdaydı ancak şimdi gerçekten mükemmel bir şey olacağına inanıyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Gaziosmanpaşa'da GOPAŞ Merkez Evleri Kentsel Dönüşüm Projesi'nde kura çekimi yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziosmanpaşa'da GOPAŞ Merkez Evleri Kentsel Dönüşüm Projesi'nde kura çekimi yapıldı - Son Dakika
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