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Gaziosmanpaşa'da karla mücadele çalışmaları - Son Dakika

Gaziosmanpaşa'da karla mücadele çalışmaları

27.01.2022 14:38
Gaziosmanpaşa'da karla mücadele çalışmaları

Şiddetli kar yağışı megakentte hayatı olumsuz etkilerken Gaziosmanpaşa Belediyesi, 65 araç ve 300 personel ile ilçenin dört bir yanında çalışmalar gerçekleştirdi.

Şiddetli kar yağışı megakentte hayatı olumsuz etkilerken Gaziosmanpaşa Belediyesi, 65 araç ve 300 personel ile ilçenin dört bir yanında çalışmalar gerçekleştirdi.

Meteorolojinin uyarıları doğrultusunda günler öncesinden tedbirlerini alan Gaziosmanpaşa Belediyesi, kar yağışının ulaşımı aksatmaması için cadde cadde, sokak sokak tuzlama ve kar küreme çalışmaları gerçekleştirdi. İlk etapta ana arterlerin kapanmasının önüne geçen ekipler, yoğun güzergahlara öncelik vererek, cadde ve sokaklarda yol açma çalışması gerçekleştirdi. Kar küreme çalışmalarıyla yollar temizlenirken diğer yandan da buzlanmanın önlenmesi için ilçe genelinde bin 200 ton tuz kullanıldı.

Hızlı müdahale ile olumsuzlukların önüne geçildi

Yayalar için meydanlarda, kaldırımlarda, park ve yeşil alanlarda biriken karlar temizlenip, tuzlama çalışması yapılırken, 2 bin ton tuz acil durumlar için depolarda hazır durumda bulunduruldu. Kamu kurumlarına da Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından buzlanmalara karşı tuz takviyesi de yapıldı.

İhtiyaç sahiplerine sıcak yemek ulaştırıldı

Sahada yapılan çalışmaların yanı sıra Gaziosmanpaşa Belediyesi, sosyal yardımlarla da vatandaşları yalnız bırakmadı. Belediyenin aşevinde pişirilen yemekler, ekipler tarafından hasta, yaşlı, engelli ve ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine sıcak olarak servis edildi.

Yaşlı ve engellilere hasta nakil hizmeti

Gaziosmanpaşa Belediyesi olumsuz hava şartlarında hastaneye gidemeyen yaşlı ve engelli vatandaşlar için hasta nakil aracı hizmet verdi. Vatandaşlar, ekipler eşliğinde ambulans ve hizmet araçlarıyla hastanelere ulaştırıldı.

Sıcak çorba ikramı yürekleri ısıttı

Şiddetli kar yağışı altında işe gidenler vatandaşlar, Gaziosmanpaşa'da dağıtılan çorba ile ısındı. Gaziosmanpaşa Belediyesi ekipleri, sabah saatlerinde otobüs durakları ve meydanlar başta olmak üzere 4 farklı noktada 4 bin kişilik çorba ikramı yaptı. Mobil Büfe ekipleri tarafından ikram edilen çorbalar, yüzleri güldürdü.

Sokak hayvanları unutulmadı

Kış şartlarıyla mücadele kapsamında sokak hayvanları da unutulmadı. Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı veterinerlik ekipleri, acil müdahale ve tedavi gerektiren sokak hayvanlarının yardımına koştu. Dondurucu soğuklarda sokak hayvanları için sıcak yuvalar oluşturdu. Hayvanların yiyecek bulmakta zorlanmaması adına ilçe genelinde mama ve su dağıtımı yapan ekipler, sokak hayvanlarının beslenme ve barınma ihtiyaçları karşıladı.

Çağrı merkezi 24 saat hizmet veriyor

Gaziosmanpaşa'da vatandaşlar, 444 0 467 numaralı Gaziosmanpaşa Belediyesi Çağrı Merkezi'nden 7/24 saat destek talep edebiliyor. Gaziosmanpaşalılar, kış şartlarında ulaşım, sağlık, sokak hayvanlarının tedavisi ve bakımı gibi her türlü acil durumda ihbar ve taleplerini iletebiliyor. Vatandaşların talepleri derhal ilgili birimlere iletilerek, hızlı çözüm üretiliyor. - İSTANBUL

Gaziosmanpaşa'da karla mücadele çalışmaları
Gaziosmanpaşa'da karla mücadele çalışmaları
Gaziosmanpaşa'da karla mücadele çalışmaları
Gaziosmanpaşa'da karla mücadele çalışmaları
Gaziosmanpaşa'da karla mücadele çalışmaları
Gaziosmanpaşa'da karla mücadele çalışmaları
Gaziosmanpaşa'da karla mücadele çalışmaları
Gaziosmanpaşa'da karla mücadele çalışmaları
Gaziosmanpaşa'da karla mücadele çalışmaları

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Gaziosmanpaşa Belediyesi, Gaziosmanpaşa, Tragger, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Gaziosmanpaşa'da karla mücadele çalışmaları - Son Dakika


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