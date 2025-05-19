Gaziosmanpaşa\'da Mustafa Yeşil Yaşam Merkezi hizmete açıldı

Gaziosmanpaşa Belediyesi, hem gençleri hem de emeklileri sevindirecek bir projeyi hayata geçirdi. İçerisinde gençlik merkezi, kütüphane, emekli evi, çocuk oyun alanları ile yeşil alanların yer aldığı; 2002 yılında görevi başında şehit edilen eski Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Mustafa Yeşil'in anısına yaptırılan Mustafa Yeşil Yaşam Merkezi düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, her yaştan vatandaşa hizmete verecek olan, sosyal ve çok fonksiyonlu proje olarak hayata geçirilen 'Mustafa Yeşil Yaşam Merkezi'nin açılışını yaptı. İçerisinde gençlik merkezi, kütüphane, emekli evi, çocuk oyun alanları ve yeşil alanları barındıran merkez, hizmet vermeye başladı. 2002 yılında görevi başındayken uğradığı saldırı sonucu şehit edilen eski Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Mustafa Yeşil'in anısına hizmete sunulan yaşam merkezinin açılış törenine Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Mustafa Yeşil'in abileri Hüseyin Yeşil, Hüseyin Yeşil, Süleyman Yeşil, bazı belediye meclis üyeleri ile çok sayıda Gaziosmanpaşalı katıldı.

"Emeklilerimize bir vefa borcumuzu da ödemiş oluyoruz"

Yaşam merkezinin açılış töreninde yaptığı konuşmada 19 Mayıs'ın anlam ve önemine dikkat çeken Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Bahçetepe, "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi rahmetle minnetle anıyorum. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız hepimize kutlu olsun. Böylesine anlamlı ve özel bir günde Gaziosmanpaşa'mıza yakışacak, her yaştan komşumuzun gündelik hayatına dokunacak, gençlerimizi bu mekanlarla buluştururken; emekli evini yaparak aynı zamanda emeklilerimize bir vefa borcumuzu da ödemiş oluyoruz. Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar Gaziosmanpaşa'nın, belediyemizin bütün kaynaklarını vatandaşlarımızın lehine kullanan, yatırımlarımızı onların gündelik hayatını kolaylaştıracak öncelikli hedeflerimizi belirlemede bizim için çok önemli bir yol haritasını oluşturuyor. Bugün yaptığımız Mustafa Yeşil Yaşam Merkezi aslında bunlardan bir tanesi dolayısıyla önümüzdeki süreçlerde yapacağımız yatırımlarda önceliğimiz çocuklar gençler kadınlar ve emekliler olacak" diye konuştu.

"Kardeşimin rahmetle yad edilmesine vesile olacak çok kıymetli bir adımdır"

Açılış töreninde ayrıca şehit Mustafa Yeşil'in abisi Hüseyin Yeşil de kürsüde yaptığı konuşmasında, "Cenaze namazının kılındığı bu caminin yanında rahmetli Mustafa Yeşil adına böyle güzel bir eserin yapılması, onun gönüllerde yer etmesine, daima hatırlanmasına, anıldığında da rahmetle yad edilmesine vesile olacak çok kıymetli bir adımdır. Rabbimden diliyoruz ki bu güzel eser nice güzel insanlara yetişmesine vesile olsun. Bugün burada bulunan ve emeği geçen herkese, Mustafa Yeşil ve ailesi adına tekrardan teşekkür ediyorum. Ne mutlu gönüllerde yer tutan güzel insanlara" dedi.

"Kardeşimin böyle güzel bir eserle hatırlanması bizi mutlu etti"

Yeşil'in diğer abisi Hüseyin Yeşil ise "Rahmetli Mustafa Yeşil kardeşimin böyle güzel bir eserle yapılıp hatırlanması bizi mutlu etti. Burası her görüldüğünde rahmetle yad edilecek. Bu, onun şehitlik mertebesinin bir eseri. Yoksa, birisi öldüğü zaman ona kimse bir şey yapmıyor, gidiyor defnediyorlar, unutulup gidiyor. Mustafa Yeşil'i böyle bir hatıralardan anılmasına mutlu olduk biz de" şeklinde konuştu. Mustafa Yeşil Yaşam Merkezi açılışı, katılımcıların kurdele kesimi ile yapıldı. - İSTANBUL