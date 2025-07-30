Gaziosmanpaşa\'ya 500 Milyon TL\'lik Spor Yatırımı

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Gaziosmanpaşa Belediyesi arasında imzalanan protokol kapsamında, ilçeye 500 milyon TL'lik spor yatırımı yapılacak.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı ziyaret eden Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz, bakanlık ve belediye arasında spor protokolü imzalandı. Başkan Vekili Karadeniz, protokol kapsamında hayata geçirilecek olan yeni spor tesisleri ve gençlik projelerinin müjdesini verdi. Küçükköy Stadı'nın yenilenmesi, Spor Vadisi Projesi'nin tamamlanması, Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'ne yönelik gençlik yatırımları, amatör spor kulüplerine yönelik desteklerin artırılması ve yeni nesil dijital spor alanlarına öncülük edecek e-spor Merkezi'nin geliştirilmesi amaçlanıyor. Projelerin tamamlanmasıyla birlikte Gaziosmanpaşa'nın, spor altyapısı bakımından İstanbul'un öne çıkan ilçelerinden biri haline gelmesi hedefleniyor.

"Bu yatırımlar, özellikle gençlerimiz için büyük bir kazanım olacak"

Başkan Vekili Karadeniz, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu ile birlikte Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı, ziyaret etti. Ziyaretin ardından Başkan Vekili Karadeniz, "Gençlik ve Spor Bakanlığı'mızın destekleriyle ilçemize 500 milyon TL'lik spor yatırımı kazandırıyoruz. Spor sahalarımızın yenilenmesi, gençlik projeleri, spor kulüplerimizin desteklenmesi gibi birçok başlığı içeren bu yatırımlar, özellikle gençlerimiz için büyük bir kazanım olacak" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL