Gazipaşa-Alanya Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na uçuş rötarı nedeniyle yolcular mağdur oldu - Son Dakika
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Gazipaşa-Alanya Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na uçuş rötarı nedeniyle yolcular mağdur oldu

Gazipaşa-Alanya Havalimanı\'ndan İstanbul Havalimanı\'na uçuş rötarı nedeniyle yolcular mağdur oldu

Gazipaşa-Alanya Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na uçuşu planlanan Türk Hava Yolları'na ait uçağın yoğun sis sebebiyle 3 saat 20 dakika rötar yapması nedeniyle yolcular mağdur oldu. Uçağın Gazipaşa yerine Antalya Havalimanı'na iniş yapması sonucu kalkış saatleri 2 kez ertelendi ve yolcular tepki gösterdi. Yolcular, işlerine gidemediklerini ve İstanbul'da yapacakları programları kaçırdıklarını belirtti.

23.05.2024 14:25
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Gazipaşa- Alanya Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na uçuşu planlanan TK 2593 sayılı Türk Hava Yolları'na ait uçağın yolcuları yoğun sis sebebiyle 3 saat 20 dakika rötar yapması nedeniyle mağdur oldu.

Edinilen bilgiye göre, 23 Mayıs saat 10.30'da Gazipaşa-Alanya Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na havalanacak olan Türk Hava Yolları uçağı sisli havadan dolayı Gazipaşa'ya değil Antalya Havalimanı'na iniş yaptı. 10.30'da kalkışı planlanan TK 2593 sayılı yolcu uçağı önce 13.00'e, daha sonra da 13.40'a ertelendi. Yetkililer durumu yolculara bildirirken, 2 kez ertelenen ve 3 saat 20 dakika rötardan dolayı mağdur olan yolculular duruma tepki gösterdi.

Yaşadıkları durumu anlatan yolculardan Servet Akin, "Sabah 10.30'da Gazipaşa'dan İstanbul Havalimanı'na gidecektik ama maalesef uçağımız rötar yaptı. Uzun bir rötar oldu o yüzden işlerimize gidemedik. Maça da gidecektik oraya da yetişip yetişmeyeceğimiz belli değil. Şuanda havalimanında bekliyoruz" dedi.

Kemal Baran ise "Türk Hava Yolları'nın 10.30 uçağına bilet almıştım. İstanbul'da görüşmelerim vardı. Maalesef 4 saatlik bir rötardan dolayı mağdur oldum. Beklemedeyiz şu anda ne olacağını bilmiyoruz" ifadelerini kullandı.

Alanya Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Hıfsı Vural da "Uçuşumuz 10.30'daydı 3,4 saattir bekliyoruz. Mağdur olduk. İlk kez başımıza geliyor. Gerçekten üzgünüz. İstanbul'da programımız vardı kaldı. Yetkililere buradan sesleniyoruz. Mağdur olduk" diye konuştu.

Alanya Fenerbahçeliler Derneği Yönetim Kurulu Mehmet Şanlı ise "İstanbul'da Fenerbahçe ile Ali Koç ile yemekli programımız vardı. Türk Havayollarının 4 saatlik yaptığı rötardan dolayı gidemiyoruz. Mağdur olduk. Gerekenin yapılmasını istiyoruz" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gazipaşa-Alanya Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na uçuş rötarı nedeniyle yolcular mağdur oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gazipaşa-Alanya Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na uçuş rötarı nedeniyle yolcular mağdur oldu - Son Dakika
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