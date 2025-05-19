Antalya'nın Gazipaşa ilçesini Karaman üzerinden İç Anadolu'ya bağlayacak olan Gazipaşa-Kazancı- Ermenek Yolu Projesi'nde çalışmalar hız kazandı.

Gazipaşa'yı İç Anadolu'ya bağlayacak olan ve uzun yıllardır yapılması beklenen Gazipaşa-Kazancı-Ermenek Karayolu Projesi ile ilgili önemli bir eşik daha aşıldı. Yıllarca siyasi vaatlerle gündeme gelen ancak bir türlü yapımına başlanamayan projede, "Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) gerekli değildir" kararı çıkmasıyla birlikte yolun önündeki en büyük idari engel ortadan kalkmıştı. Proje tanıtım dosyası 29 Temmuz 2022 tarihinde hazırlanmış, ardından Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü süreci hızlandırmak adına gerekli başvuruları tamamlamıştı. Ekipler artık sahada aktif çalışma yürütüyor. Yolun Yunt Yaylası'na kadar olan bölümünün bu yaz mevsiminde tamamlanması hedefleniyor.

Gazipaşa Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı ve Güneyköy Mahalle Muhtarı Yahya Küçükballı ile Sarıağaç Mahalle Muhtarı Ahmet Aman, Karaman ilinin Sarıveliler ilçesine bağlı Göktepe Belediyesi'ni ziyaret etti. Göktepe Belediye Başkanı Mustafa Koruk'un ev sahipliğinde gerçekleşen buluşmada, muhtarlar Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Behçet Kaynar ile de bir araya geldi. Görüşmenin ardından birlikte yol projesinin şantiye sahasında incelemelerde bulunuldu.

Ziyaretin ardından açıklama yapan Yahya Küçükballı, "Göktepe Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Koruk'un ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürümüz Sayın Behçet Kaynar'la bir araya geldik. Gazipaşa, Ermenek, Göktepe, Sarıveliler ve Anamur halkının yıllardır özlemle beklediği bu yolun yapımına başlandı. Şantiye alanında bizzat inceledik. Yunt Yaylası'na kadar olan bölümün yaz bitmeden tamamlanacağı müjdesini aldık. Ayrıca, Mustafa Koruk başkanımızdan; Koçaşlı Köyü, Daran Köyü ve Yunt Yaylası arasındaki Söğüt Boğazı yolunun onarımı için başkanımızdan söz aldık. Bizi en iyi şekilde ağırlayan Mustafa Koruk başkanımıza, yol projesine katkı sunan Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürümüz Sayın Behçet Kaynar'a, AK Parti bölge milletvekillerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dedi.

Bölge halkı bu yatırımı hak ediyor

Sarıağaç Mahalle Muhtarı Ahmet Aman ise yaptığı açıklamada, "Bu yol, yalnızca bir ulaşım projesi değil, bölgemizin geleceğini olumlu tekliyecek bir gelişmedir. Yıllardır süren mağduriyetin artık sona erecek olması hepimizi sevindirdi. Göktepe'den Ermenek'e, Sarıveliler'den Gazipaşa'ya kadar tüm bölge halkı bu yatırımı hak ediyor. Çalışmaların hız kesmeden devam edeceğine inanıyoruz. Sürece destek olan ve Gazipaşa'ya yakınlığını her zaman gösteren Götepe Belediye Başkanımız Mustafa Koruk'a, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürümüz Sayın Behçet Kaynar'a ve emeği bulunan herkese sonsuz teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Yeni dönemin habercisi

Gazipaşa-Kazancı-Ermenek yolu tamamlandığında, yalnızca bölge halkının ulaşımı kolaylaşmayacak; aynı zamanda tarım, turizm ve ticaret açısından da yeni kapılar açılacak. Yol projesinin, Akdeniz ile İç Anadolu'yu birbirine bağlayan stratejik bir geçit olarak hem ekonomik hem de sosyal anlamda büyük katkılar sunması bekleniyor. - ANTALYA