Gazze'de Ateşkes İçin Temkinli Bekleyiş

Gazze Şeridi'nde ateşkesin ikinci aşaması henüz başlamazken, birçok Gazzeli geçmişte yaşananlar nedeniyle ikinci aşamaya temkinli yaklaşıyor.

Gazze Şeridi'nde ateşkesin ikinci aşaması henüz başlamazken, Gazzelilerin geleceğe ilişkin endişe ve karamsarlığı devam ediyor. Gazzeliler, ikinci aşamanın savaşın kesin olarak sona ermesini sağlayacağını, evlerine dönmelerinin ve bölgenin yeniden inşasının önünü açacağını umuyor. Ancak birçok Gazzeli, geçmişte yaşananlar nedeniyle verilen sözlere karşı daha temkinli yaklaşıyor. Arafat Kampı'nda yaşayan Raed Hajjaj, ateşkesin ikinci aşamasına geçilmesi konusunda son derece temkinli olduğunu belirterek, halkın iyimser olmak istediğini ancak geçmişte yaşananların bunu zorlaştırdığını ifade etti. Son aylarda ateşkes için çok sayıda girişimde bulunulduğuna dikkat çeken Hajjaj, bu girişimlerin bazılarının son anda çöktüğünü ve bunun yerinden edilen Filistinliler arasındaki güvensizliği daha da artırdığını söyledi. Hajjaj, "Yerinden edilenlerin çoğu bu konuda iyimser değil. Bizim istediğimiz, tüm bu yıkımın ortasında bu çadırlarda yaşamaya devam etmek zorunda kalsak bile İsrail'in durması" ifadelerini kullanarak, en büyük arzusunun savaş öncesinde yaşadıkları bölgelere dönebilmelerine imkan sağlayacak kalıcı ve gerçek bir ateşkes olduğunu belirtti.

"Sahada bir gelişme görmüyoruz"

İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilen Mansour Saad da, ateşkesin ikinci aşaması konusunda iyimser olmadığını belirterek, Filistinlilerin yıllar boyunca yaşadığı deneyimler sonucu vaatlere ve açıklamalara daha az güvenen bir toplum haline geldiğini açıkladı. Saad, "Haberlerde gerilimin düşürülmesi ve ateşkeslerden söz edildiğini duyuyoruz ancak sahada bir gelişme görmüyoruz" dedi.

Yerinden edilenlerin karşı karşıya olduğu şartları son derece zor olarak nitelendiren Saad, çok sayıda kişinin çadırlarda yaşadığını, böcekle ve başıboş köpeklerle mücadele etmenin yanı sıra yiyecek ve su temin etmekte zorlandığını belirtti. En büyük korkusunun evine dönememek ve yerinden edilme sürecinin daha da uzun sürmesi olduğunu söyleyen Saad, "Çektiğimiz acılar artık yeter. Ateşkesin ikinci aşamasına geçebilmeyi, böylece toprağıma dönüp çadırımı oraya kurabilmeyi umuyorum. Tek istediğim bu" ifadelerini kullandı.

Filistinli grupların silahsızlandırılmasına karşı olanlar var

Yerinden edilen bir başka Gazzeli Basil Al-Dahnoon, ikinci aşamaya geçilmesi konusunda şüpheleri olduğunu belirterek, Filistinli grupların silahsızlandırılmasına ilişkin görüşmelerin kendisi için endişe kaynağı olduğunu aktardı. Al-Dahnoon, siyasi görüşleri ne olursa olsun Filistinli grupların silahlarını ellerinde tutması gerektiğini savunarak, grupların silahsızlandırılmasının Filistinliler açısından tehlike oluşturabileceğine dikkat çekti. Filistinlilerin kendilerini savunabilecek araçlara ihtiyaç duyduğunu belirten Al-Dahnoon, mevcut şartlar altında İsrail'e karşı mücadelede Filistinlilerin birlik olması çağrısında da bulundu.

"Medyanın söylediklerine hiç inanmıyoruz"

Saeed Darwish ise, Gazzelilerin ateşkes açıklamalarına artık kolay kolay güvenmediğini belirterek, "Medyanın söylediklerine hiç inanmıyoruz. Bizim istediğimiz sahada değişiklik görmek" ifadelerini kullandı.

Darwish, geçmişte ateşkeslerle ilgili çok sayıda açıklama duyduklarını ancak somut sonuçların çok azına tanık olduklarını belirterek, kendisinin de diğer birçok kişi gibi son açıklamalara şüpheyle yaklaştığını ifade etti. Darwish, bu kez durumun farklı olmasını ve açıklamaların insanların sahada görebileceği ve yaşayabileceği gerçeklere dönüşmesini umduğunu söyledi. Darwish, ateşkesin ikinci aşamasının başlamasını, çatışmaların sona ermesini, Gazze'de güvenlik ve istikrarın sağlanmasını ve yeniden inşa sürecinin başlamasıyla yerinden edilenlerin evlerine geri dönebilmesini umut ettiğini belirtti.

Gazzeli Abdullah Al-Majdalawi, ateşkesin ikinci aşaması konusunda "temkinli iyimserlik" içinde olduğunu aktararak, Gazzelilerin savaş boyunca çatışmaların sona ermesi ve yeniden inşa konusunda çok sayıda vaat duyduğunu ancak bunların çoğunun somut adımlara dönüşmediğini hatırlattı. Medyada duyduklarının çoğu zaman sahada yaşananlardan çok farklı olduğunu aktaran Al-Majdalawi, ancak mevcut durumun farklı olabileceğine inandığını dile getirdi. Al-Majdalawi, tarafların bu kez savaşı sona erdirme konusunda daha ciddi göründüğünü ifade etti. Gazzelilerin gerçek bir ateşkesin uygulandığını gösterecek somut adımlar beklediğini söyleyen Al-Majdalawi, bu adımların İsrail işgalinin sona erdirilmesi ve özellikle yeniden inşa için gerekli malzemeler başta olmak üzere mal ve ticari ürünlerin bölgeye girişine izin verilmesi olduğunu aktardı.

Gazze Şeridi'nde 11 Ekim'de ateşkesin başlamasından bu yana İsrail saldırılarında bin 258 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 139 kişi de yaralandı. Gazze'de 7 Ekim 2023'te savaşın başlamasından bu yana ise toplam can kaybı 73 bin 386'ya, yaralı sayısı 174 bin 250'ye ulaştı.