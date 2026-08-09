Gazze'de Ateşkes İçin Temkinli Bekleyiş - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gazze'de Ateşkes İçin Temkinli Bekleyiş

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazzeliler, ateşkesin ikinci aşamasına ilişkin endişe ve karamsarlık yaşıyor. Güvensizlik artıyor.

Gazze Şeridi'nde ateşkesin ikinci aşaması henüz başlamazken, birçok Gazzeli geçmişte yaşananlar nedeniyle ikinci aşamaya temkinli yaklaşıyor.

Gazze Şeridi'nde ateşkesin ikinci aşaması henüz başlamazken, Gazzelilerin geleceğe ilişkin endişe ve karamsarlığı devam ediyor. Gazzeliler, ikinci aşamanın savaşın kesin olarak sona ermesini sağlayacağını, evlerine dönmelerinin ve bölgenin yeniden inşasının önünü açacağını umuyor. Ancak birçok Gazzeli, geçmişte yaşananlar nedeniyle verilen sözlere karşı daha temkinli yaklaşıyor. Arafat Kampı'nda yaşayan Raed Hajjaj, ateşkesin ikinci aşamasına geçilmesi konusunda son derece temkinli olduğunu belirterek, halkın iyimser olmak istediğini ancak geçmişte yaşananların bunu zorlaştırdığını ifade etti. Son aylarda ateşkes için çok sayıda girişimde bulunulduğuna dikkat çeken Hajjaj, bu girişimlerin bazılarının son anda çöktüğünü ve bunun yerinden edilen Filistinliler arasındaki güvensizliği daha da artırdığını söyledi. Hajjaj, "Yerinden edilenlerin çoğu bu konuda iyimser değil. Bizim istediğimiz, tüm bu yıkımın ortasında bu çadırlarda yaşamaya devam etmek zorunda kalsak bile İsrail'in durması" ifadelerini kullanarak, en büyük arzusunun savaş öncesinde yaşadıkları bölgelere dönebilmelerine imkan sağlayacak kalıcı ve gerçek bir ateşkes olduğunu belirtti.

"Sahada bir gelişme görmüyoruz"

İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilen Mansour Saad da, ateşkesin ikinci aşaması konusunda iyimser olmadığını belirterek, Filistinlilerin yıllar boyunca yaşadığı deneyimler sonucu vaatlere ve açıklamalara daha az güvenen bir toplum haline geldiğini açıkladı. Saad, "Haberlerde gerilimin düşürülmesi ve ateşkeslerden söz edildiğini duyuyoruz ancak sahada bir gelişme görmüyoruz" dedi.

Yerinden edilenlerin karşı karşıya olduğu şartları son derece zor olarak nitelendiren Saad, çok sayıda kişinin çadırlarda yaşadığını, böcekle ve başıboş köpeklerle mücadele etmenin yanı sıra yiyecek ve su temin etmekte zorlandığını belirtti. En büyük korkusunun evine dönememek ve yerinden edilme sürecinin daha da uzun sürmesi olduğunu söyleyen Saad, "Çektiğimiz acılar artık yeter. Ateşkesin ikinci aşamasına geçebilmeyi, böylece toprağıma dönüp çadırımı oraya kurabilmeyi umuyorum. Tek istediğim bu" ifadelerini kullandı.

Filistinli grupların silahsızlandırılmasına karşı olanlar var

Yerinden edilen bir başka Gazzeli Basil Al-Dahnoon, ikinci aşamaya geçilmesi konusunda şüpheleri olduğunu belirterek, Filistinli grupların silahsızlandırılmasına ilişkin görüşmelerin kendisi için endişe kaynağı olduğunu aktardı. Al-Dahnoon, siyasi görüşleri ne olursa olsun Filistinli grupların silahlarını ellerinde tutması gerektiğini savunarak, grupların silahsızlandırılmasının Filistinliler açısından tehlike oluşturabileceğine dikkat çekti. Filistinlilerin kendilerini savunabilecek araçlara ihtiyaç duyduğunu belirten Al-Dahnoon, mevcut şartlar altında İsrail'e karşı mücadelede Filistinlilerin birlik olması çağrısında da bulundu.

"Medyanın söylediklerine hiç inanmıyoruz"

Saeed Darwish ise, Gazzelilerin ateşkes açıklamalarına artık kolay kolay güvenmediğini belirterek, "Medyanın söylediklerine hiç inanmıyoruz. Bizim istediğimiz sahada değişiklik görmek" ifadelerini kullandı.

Darwish, geçmişte ateşkeslerle ilgili çok sayıda açıklama duyduklarını ancak somut sonuçların çok azına tanık olduklarını belirterek, kendisinin de diğer birçok kişi gibi son açıklamalara şüpheyle yaklaştığını ifade etti. Darwish, bu kez durumun farklı olmasını ve açıklamaların insanların sahada görebileceği ve yaşayabileceği gerçeklere dönüşmesini umduğunu söyledi. Darwish, ateşkesin ikinci aşamasının başlamasını, çatışmaların sona ermesini, Gazze'de güvenlik ve istikrarın sağlanmasını ve yeniden inşa sürecinin başlamasıyla yerinden edilenlerin evlerine geri dönebilmesini umut ettiğini belirtti.

Gazzeli Abdullah Al-Majdalawi, ateşkesin ikinci aşaması konusunda "temkinli iyimserlik" içinde olduğunu aktararak, Gazzelilerin savaş boyunca çatışmaların sona ermesi ve yeniden inşa konusunda çok sayıda vaat duyduğunu ancak bunların çoğunun somut adımlara dönüşmediğini hatırlattı. Medyada duyduklarının çoğu zaman sahada yaşananlardan çok farklı olduğunu aktaran Al-Majdalawi, ancak mevcut durumun farklı olabileceğine inandığını dile getirdi. Al-Majdalawi, tarafların bu kez savaşı sona erdirme konusunda daha ciddi göründüğünü ifade etti. Gazzelilerin gerçek bir ateşkesin uygulandığını gösterecek somut adımlar beklediğini söyleyen Al-Majdalawi, bu adımların İsrail işgalinin sona erdirilmesi ve özellikle yeniden inşa için gerekli malzemeler başta olmak üzere mal ve ticari ürünlerin bölgeye girişine izin verilmesi olduğunu aktardı.

Gazze Şeridi'nde 11 Ekim'de ateşkesin başlamasından bu yana İsrail saldırılarında bin 258 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 139 kişi de yaralandı. Gazze'de 7 Ekim 2023'te savaşın başlamasından bu yana ise toplam can kaybı 73 bin 386'ya, yaralı sayısı 174 bin 250'ye ulaştı.

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Dış Politika, Güvenlik, Gazze, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gazze'de Ateşkes İçin Temkinli Bekleyiş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uyandığında yatağında yarı çıplak bir yabancı buldu Uyandığında yatağında yarı çıplak bir yabancı buldu
Cansever’e sanat ve siyaset dünyasından veda mesajları: Dünya bu kadar boş işte Cansever'e sanat ve siyaset dünyasından veda mesajları: Dünya bu kadar boş işte
İYİ Parti Milletvekili Turhan Çömez hakkında soruşturma başlatıldı İYİ Parti Milletvekili Turhan Çömez hakkında soruşturma başlatıldı
4 yeni büyükelçi ataması yapıldı 4 yeni büyükelçi ataması yapıldı
İrlanda’nın en çok aranan firarisi Daniel Kinahan için hükümet uçağı Dubai’ye indi İrlanda’nın en çok aranan firarisi Daniel Kinahan için hükümet uçağı Dubai’ye indi
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı Emniyet’e 6 bin 250 yeni kadro Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Emniyet’e 6 bin 250 yeni kadro

21:32
Kılıçdaroğlu “tereddütsüz destek” dedi, CHP’de ilk fire geldi: İlhan Kesici “hayır” diyecek
Kılıçdaroğlu “tereddütsüz destek” dedi, CHP’de ilk fire geldi: İlhan Kesici “hayır” diyecek
21:15
Yumurtaları marketin içinde tek tek kırdı
Yumurtaları marketin içinde tek tek kırdı
20:50
Hiç olmadığı kadar yakın Fenerbahçe’de golcü transferi bitiyor: Saat bile verildi
Hiç olmadığı kadar yakın! Fenerbahçe'de golcü transferi bitiyor: Saat bile verildi
20:20
Kılıçdaroğlu’ndan çerçeve yasa açıklaması: Tereddütsüz katkı vereceğiz
Kılıçdaroğlu’ndan çerçeve yasa açıklaması: Tereddütsüz katkı vereceğiz
19:56
Fatih’te polise bıçakla saldırı kamerada ayağından vurularak yakalandı
Fatih'te polise bıçakla saldırı kamerada; ayağından vurularak yakalandı
18:29
Gözaltındaki UltrAslan taraftar grubunun lideri Sebahattin Şirin’in evinden cephanelik çıktı
Gözaltındaki UltrAslan taraftar grubunun lideri Sebahattin Şirin'in evinden cephanelik çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2026 05:18:13. #7.12#
SON DAKİKA: Gazze'de Ateşkes İçin Temkinli Bekleyiş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.