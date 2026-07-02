Gazze'de Bin Gün: Savaşın Yıprattığı Hayatlar

İsrail'in bin gündür saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde 73 bin 66 sivil öldürüldü, 173 bin 514 sivil yaralandı, bölgenin yüzde 90'ından fazlası tahrip edildi, toprakların yaklaşık yüzde 80'i askeri operasyonlar ve zorla yerinden etme yoluyla İsrail kontrolüne geçti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırılarda bin gün geride kaldı. Gazze Medya Ofisi'nin açıklamasında, bölgeye 223 bin ton patlayıcı atılırken, bunun 1945'te Hiroşima'ya atılan atom bombasının 16 katına eşdeğer olduğu belirtildi. Saldırıların başladığı tarihten bu yana 73 bin 66 sivil öldürüldü, 173 bin 514 sivil yaralandı, 9 bin 500 kişinin kayıp olduğu bildirildi ve bölgenin yüzde 90'ından fazlası tahrip edilirken, toprakların yaklaşık yüzde 80'i askeri operasyonlar ya da zorla yerinden etme yoluyla İsrail kontrolüne geçti. Bölgede kıtlık ilan edildi. Temel malzeme eksikliği nedeniyle 17 hastanenin hizmet veremediği Gazze Şeridi'nde birçok Filistinlinin dayanma gücü tükenirken, yüz binlerce kişi, temel altyapıdan yoksun çadır kamplarda ya da yıkıntılar arasında yaşıyor.

"Geçen bin gün, dayanılmaz bir zorluk döngüsü"

Savaşın geride bıraktığı tablo yalnızca rakamlardan ibaret değil. Gazze Şeridi'nde yerinden edilen Filistinlilerin anlattıkları, bin gündür süren savaşın günlük yaşama ve insan hayatına etkisini gözler önüne seriyor. Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun kentindeki evini terk etmek zorunda kalan Aya Muhammed, geçen bin günü, su, ekmek ve gıda bulma mücadelesi ve dayanılmaz bir zorluk döngüsü olarak tanımladı. Muhammed, sağlık hizmetlerine erişimin giderek zorlaştığını, temel ilaçların çoğu zaman bulunamadığını belirterek, tek dileğinin Gazze'deki sivillerin acısının sona ermesi ve savaşın bitmesi olduğunu belirtti.

"En büyük kaybım oğlum ve torunlarım"

Bin günü yüz yıl gibi hissettiğini söyleyen Gazzeli Samira Sayim, saldırılar öncesinde maddi durumunun iyi olduğunu, bugün ise temel ihtiyaçları bile karşılayamadığını ve insani yardıma bağımlı hale geldiğini ifade etti. Samira Sayim, "En büyük kaybım savaşta öldürülen oğlum, torunlarım ve evim" diye konuştu.

"Aileler, çocukları için yeterli içme suyunu temin edebilmek için saatlerce beklemek zorunda"

Bölgenin kuzeyindeki Meçhul Asker Meydanı bölgesindeki evinden göç eden Raed el-Kafarna, su ve ekmek kuyruklarını günlük yaşamın belirleyici unsurları olarak anlattı. Kafarna, "Aileler, çocukları için yeterli içme suyunu ya da küçük bir ekmeği bile temin edebilmek için saatlerce beklemek zorunda kalıyor" dedi.

"İsrail saldırıları altında geçen bin günlük ıstırap"

İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilen ve Cibaliye Mülteci Kampı'nda yaşayan Saeed Abu Seif, İsrail saldırıları altında geçen bin günü "ıstırap" olarak nitelendirerek, yıllarca emek vererek inşa ettiği 5 katlı aile apartmanının İsrail saldırısında yıkıldığını aktardı. Saldırılarda 50'den fazla akrabasını kaybettiğini ifade eden Seif, sürekli korku içinde yaşadıklarını belirtti. Gıda eksikliğine değinen Seif, insanların açlıktan kuş yemi yiyerek hayatta kalmaya çalıştığını açıkladı. Seif, en büyük umudunun sadece saldırıların sona ermesi olduğunu ifade etti.

"Eski güzel günler artık uzak bir anı gibi geliyor"

Al-Rimal Mahallesi'nde yaşayan Fadi Al-Amarin, İsrail saldırılarının Gazze Şeridi'nde hayatı her yönüyle mahvettiğini belirterek, hem evini hem de kardeşini kaybettiğini açıkladı. Ailesinin saldırılar nedeniyle tüm birikimini kaybettiğini aktaran Al-Amarin, "Eski güzel günler artık uzak bir anı gibi geliyor" dedi.

Bölgede her hikaye farklı olsa da yaşananlar ortak bir gerçeği gözler önüne seriyor. Binlerce Filistinlinin hayatı İsrail'in saldırılarıyla değişti. Yıkıma rağmen bölgede birçok sivil, savaşın sona ereceği; evlerine dönüp hayatlarını yeniden kurabilecekleri ve gelecek nesillerin barış, güvenlik ve onur içinde büyüyebileceği umudunu korumaya devam ediyor. - GAZZE