Gazze'de Can Kaybı 41 Bin 965'e Yükseldi

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İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 41 bin 965'e, yaralananların sayısı ise 97 bin 590'a yükseldi.

İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarına 368 gündür devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte düzenlediği 8 saldırıda 56 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 278 Filistinlinin ise yaralandığı kaydedildi.

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana gerçekleştirilen saldırılarda can kaybının 41 bin 965'e, yaralı sayısının da 97 bin 590'a yükseldiği bildirildi. - GAZZE