Gazze'de Can Kaybı 44 Bin 502'ye Ulaştı

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İsrail'in Gazze Şeridi'nde 424 gündür sürdürdüğü saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 44 bin 502'ye, yaralı sayısı ise 105 bin 454'e yükseldi.

İsrail, 424 gündür Gazze Şeridi'ni hedef aldığı saldırılarında can kaybı artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından bugün yapılan açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte düzenlediği 2 saldırıda 36 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 96 Filistinlinin de yaralandığı kaydedildi.

İsrail'in saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 44 bin 502'ye, yaralı sayısının ise 105 bin 454'e yükseldiği bildirildi. - GAZZE