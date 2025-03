Gazze'de Can Kaybı 48 Bini Geçti

Yerel

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'nde 7 Filistinliye ait cansız bedenin enkaz altından çıkarılması ve 1 yaralının da hayatını kaybetmesiyle 7 Ekim 2023'ten bu yana toplam can kaybının da 48 bin 405'e yükseldiğini bildirdi.

Filistin Sağlık Bakanlığı can kayıplarına ilişkin son verileri açıkladı. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırıları sonucu meydana gelen enkaz altında kalan 7 Filistinliye ait cansız bedenin çıkarıldığını ve saldırılarda uaralanan 1 kişinin de hayatını kaybettiğini duyurdu. 7 Ekim 2023'ten bu yana toplam can kaybının da 48 bin 405'e yükseldiği kaydedildiği açıklamada 11 kişinin de yaralanmasıyla, toplam yaralı sayısının ise 111 bin 835'e yükseldiği belirtildi. - GAZZE