Gazze'de gıdaya erişim zorlaşırken Kızılay binlerce kişiye her gün yemek ulaştırıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gazze'de gıdaya erişim zorlaşırken Kızılay binlerce kişiye her gün yemek ulaştırıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Kızılay, Gazze Şeridi'nde yerinden edilmiş binlerce Filistinliye her gün yemek ulaştırıyor. Savaş nedeniyle gıdaya erişimin zorlaştığı bölgede, geçim kaynağını ve aile bireylerini kaybedenler bu yardımlarla günlük yemek ihtiyaçlarını karşılıyor.

Türk Kızılay, Gazze Şeridi'nde yerinden edilmiş Filistinlilere her gün binlerce öğün yemek dağıtarak, savaşın ağırlaştırdığı yaşam şartlarında ailelerin temel gıda ihtiyaçlarını karşılamalarına destek oluyor.

Gazze Şeridi'nde savaşın yol açtığı yıkım, yerinden edilme ve ekonomik sıkıntılar, Filistinli ailelerin en temel ihtiyaçlarından biri olan gıdaya erişimini her geçen gün daha da zorlaştırıyor. Özellikle geçim kaynaklarını ve aile bireylerini kaybedenler, günlük yemek ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çekerken, insani yardımlar bölgedeki binlerce kişi için hayati önem taşıyor. Türk Kızılay, Gazze Şeridi'nde yerinden edilmiş binlerce Filistinliye her gün yemek ulaştırarak İsrail ordusunun ağırlaştırdığı yaşam şartlarında ailelerin temel gıda ihtiyaçlarını karşılamalarına destek oluyor.

Eşini kaybeden ve çocuklarıyla yaşama tutunmaya çalışan anne Suhaila Daher, hiçbir gelir kaynağının bulunmaması nedeniyle çocuklarına yiyecek temin edemediğini belirtti. Daher, "Eşim savaşta öldürüldü ve çocuklarım benden et istiyor, ancak bunu karşılayamıyorum. Bu desteğin devam etmesini umuyorum" dedi.

"Başka hiçbir şeyimiz olmadığı için onları bekliyoruz"

Yemeklerin ailesinin günlük gıda ihtiyaçlarını karşılamasına yardımcı olduğunu belirten Nafeth Maarouf ise "Bu yemekler bize kahvaltı, öğle yemeği ve akşam yemeği sağlıyor. Başka hiçbir şeyimiz olmadığı için onları bekliyoruz. Gazze'de hayat son derece zor. Yiyecek, su ve diğer her şeyi bulmak güç" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
İnsan HaklarıGazze ŞeridiYemek TarifiKızılayGüncelGazzeDünyaYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dolarda 18 ay sonra bir ilk Dolarda 18 ay sonra bir ilk
Servet değerindeki biletler kapış kapış gitti RAMS Park kapalı gişe Servet değerindeki biletler kapış kapış gitti! RAMS Park kapalı gişe
Ankara’da bir dönemin sonu Hepsinin kapısına kilit vuruldu Ankara'da bir dönemin sonu! Hepsinin kapısına kilit vuruldu
Kaplanın saldırısında feci şekilde can verdi Son hareketi dikkat çekti Kaplanın saldırısında feci şekilde can verdi! Son hareketi dikkat çekti
Görüntü Türkiye’den İki şeritli yolu kapattılar, onlarca araç geçiş için bekledi Görüntü Türkiye'den! İki şeritli yolu kapattılar, onlarca araç geçiş için bekledi
Fatih Altaylı’nın ailesinin manastırı görüntülendi Tam 1000 yıllık Fatih Altaylı'nın ailesinin manastırı görüntülendi! Tam 1000 yıllık
13:11
Barcelona öncesi Okan Buruk’tan kötü haber Milyonlar isyan etti
Barcelona öncesi Okan Buruk'tan kötü haber! Milyonlar isyan etti
12:54
Milyonlarca çalışanın beklediği hesap Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
Milyonlarca çalışanın beklediği hesap! Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
12:53
Galatasaray’da Barcelona maçı öncesi kötü haber Yıldız isim yine yok
Galatasaray'da Barcelona maçı öncesi kötü haber! Yıldız isim yine yok
12:19
11 kişiye tabut olan otobüsün şoförü kendini böyle savundu
11 kişiye tabut olan otobüsün şoförü kendini böyle savundu
12:16
İşte Azerbaycan’daki başörtüsü yasağının perde arkası
İşte Azerbaycan'daki başörtüsü yasağının perde arkası
11:44
Geliyorlar İşte Barcelona’nın Galatasaray kadrosu
Geliyorlar! İşte Barcelona'nın Galatasaray kadrosu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2026 13:33:16. #.0.2#
SON DAKİKA: Gazze'de gıdaya erişim zorlaşırken Kızılay binlerce kişiye her gün yemek ulaştırıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei