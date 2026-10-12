Gazze'de gıdaya erişim zorlaşırken Kızılay binlerce kişiye her gün yemek ulaştırıyor

Türk Kızılay, Gazze Şeridi'nde yerinden edilmiş Filistinlilere her gün binlerce öğün yemek dağıtarak, savaşın ağırlaştırdığı yaşam şartlarında ailelerin temel gıda ihtiyaçlarını karşılamalarına destek oluyor.

Gazze Şeridi'nde savaşın yol açtığı yıkım, yerinden edilme ve ekonomik sıkıntılar, Filistinli ailelerin en temel ihtiyaçlarından biri olan gıdaya erişimini her geçen gün daha da zorlaştırıyor. Özellikle geçim kaynaklarını ve aile bireylerini kaybedenler, günlük yemek ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çekerken, insani yardımlar bölgedeki binlerce kişi için hayati önem taşıyor. Türk Kızılay, Gazze Şeridi'nde yerinden edilmiş binlerce Filistinliye her gün yemek ulaştırarak İsrail ordusunun ağırlaştırdığı yaşam şartlarında ailelerin temel gıda ihtiyaçlarını karşılamalarına destek oluyor.

Eşini kaybeden ve çocuklarıyla yaşama tutunmaya çalışan anne Suhaila Daher, hiçbir gelir kaynağının bulunmaması nedeniyle çocuklarına yiyecek temin edemediğini belirtti. Daher, "Eşim savaşta öldürüldü ve çocuklarım benden et istiyor, ancak bunu karşılayamıyorum. Bu desteğin devam etmesini umuyorum" dedi.

"Başka hiçbir şeyimiz olmadığı için onları bekliyoruz"

Yemeklerin ailesinin günlük gıda ihtiyaçlarını karşılamasına yardımcı olduğunu belirten Nafeth Maarouf ise "Bu yemekler bize kahvaltı, öğle yemeği ve akşam yemeği sağlıyor. Başka hiçbir şeyimiz olmadığı için onları bekliyoruz. Gazze'de hayat son derece zor. Yiyecek, su ve diğer her şeyi bulmak güç" ifadelerini kullandı.