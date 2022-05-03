Gazze'de iki yıl sonra Covid-19 kısıtlamaları olmadan bayram namazı - Son Dakika
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Gazze'de iki yıl sonra Covid-19 kısıtlamaları olmadan bayram namazı

03.05.2022 00:58
Gazze'de iki yıl sonra Covid-19 kısıtlamaları olmadan bayram namazı

Gazze'de iki yılın ardından Covid-19 salgın kısıtlamaları olmadan bayram namazı kılmak için binlerce kişi meydanlara akın etti.

Gazze'de iki yılın ardından Covid-19 salgın kısıtlamaları olmadan bayram namazı kılmak için binlerce kişi meydanlara akın etti.

Gazze'de bayram namazını kılmak için binlerce kişi meydanları doldurdu. İki yılın ardından Covid-19 salgın kısıtlamaları olmadan meydanlarda bir araya gelen Müslümanlar, birlikte bayram namazı kıldı. Hamas Lideri Mahmud Al-Zahar, Gazze'nin merkezindeki Al Saraya Meydanı'nda yaptığı konuşmada İsrail hapishanelerindeki Filistinli şehitleri, yaralıları ve tutukluları selamlayarak, Arap ve İslam milletini Filistin davasını desteklemeye çağırdı. Zahar, Kudüs'ün tüm dünyayı ilgilendiren bir mesele olmaya devam edeceğini ve İsrail işgalinin, suçlarının ve Gazze Şeridi'ne uygulanan kuşatmanın Filistin halkının kurtuluş ve zafer uğruna sahip olduğu her şeyi feda etmesine engel olmayacağını vurguladı. - GAZZE

YORUMLAR
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Koronavirüs, İsrail, Bayram, Gazze, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Gazze'de iki yıl sonra Covid-19 kısıtlamaları olmadan bayram namazı - Son Dakika


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