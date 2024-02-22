Gazze'de Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'ndan acil çağrı - Son Dakika
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Gazze'de Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'ndan acil çağrı

Gazze\'de Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu\'ndan acil çağrı

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Gazze'de yaşanan şiddetin neden olduğu insani krize dikkat çekerek, çocukların acil ateşkes talebinde bulundu. UNICEF açıklamasında, Gazze'de pek çok kişinin sadece bir öğünle hayatta kalırken, diğerlerinin hiç öğün bulamadığına dikkat çekildi. Ayrıca çocukların akut beslenme yetersizliği ve temiz su sıkıntısıyla karşı karşıya olduğu belirtildi.

22.02.2024 22:10
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Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), " Gazze'de pek çok kişi günde sadece bir öğünle hayatta kalırken, diğerleri hiç öğün bulamıyor" dedi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 139 gündür devam ediyor. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından yapılan açıklamada, "Gazze'de pek çok kişi günde sadece bir öğünle hayatta kalırken, diğerleri hiç öğün bulamıyor. Çocuklar akut beslenme yetersizliği ile karşı karşıya, temiz su kişi başına 1 litrenin altında. Gazze'de 4 ayı aşkın süredir devam eden şiddet insani krize yol açtı. Çocukların hemen ateşkese ihtiyacı var" denildi. - NEW YORK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gazze'de Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'ndan acil çağrı - Son Dakika

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