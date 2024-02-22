Gazze\'de Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu\'ndan acil çağrı

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Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), " Gazze'de pek çok kişi günde sadece bir öğünle hayatta kalırken, diğerleri hiç öğün bulamıyor" dedi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 139 gündür devam ediyor. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından yapılan açıklamada, "Gazze'de pek çok kişi günde sadece bir öğünle hayatta kalırken, diğerleri hiç öğün bulamıyor. Çocuklar akut beslenme yetersizliği ile karşı karşıya, temiz su kişi başına 1 litrenin altında. Gazze'de 4 ayı aşkın süredir devam eden şiddet insani krize yol açtı. Çocukların hemen ateşkese ihtiyacı var" denildi. - NEW YORK