Gazze'de İnsani Yardım Krizi Derinleşiyor

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1 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nin kuzeyine hiçbir insani yardım malzemesinin girmesine izin verilmediğini hatırlatan Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü (MSF), "İsrail güçlerini insanların zorla yerlerinden edilmesine neden olan tahliye emirlerini kaldırmaya, sivillerin korunmasını sağlamaya ve çok acil olarak ihtiyaç duyulan insani yardım malzemelerinin kuzeye girişine izin vermeye çağırıyoruz" açıklamasında bulundu.

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları sürerken, Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü'nden (MSF) Gazze'de derinleşen insani krize dair uyarı geldi. MSF'den yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'de Gazze'nin bazı bölgeleri için yayınladığı tahliye emirlerinin on binlerce insanı güneye kaçmaya zorladığı belirtilerek, "Bu son zorunlu kitlesel göç de Beit Hanoun, Jabalia ve Beit Lahia sakinlerini güneye, Al-Mawasi ve Deir Al-Balah arasında yer alan ve halihazırda 1 milyon kişinin insanlık dışı koşullarda yaşadığı sözde güvenli bölgeye taşınmaya mecbur bırakıyor" denildi.

"İnsani yardım malzemesi girişine izin verilmiyor"

İsrail güçleri tarafından evlerin zorla boşaltılması ve mahallelerin bombalanmasının Gazze'nin kuzeyini yaşanmaz bir hale getirdiği hatırlatılan açıklamada, "Daha da kötüsü, 1 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nin kuzeyine hiçbir insani yardım malzemesinin girmesine izin verilmiyor" ifadeleri kullanıldı. Bölgedeki insani krizin daha da kötüleştiği hatırlatan açıklamada "İsrail güçlerini insanların zorla yerlerinden edilmesine neden olan tahliye emirlerini kaldırmaya, sivillerin korunmasını sağlamaya ve çok acil olarak ihtiyaç duyulan insani yardım malzemelerinin kuzeye girişine izin vermeye çağırıyoruz" denildi.

"Tıbbi yardım alamadığı için ölenler var"

İsrail güçlerinin Gazze'nin kuzeyindeki 3 ana hastanenin boşaltılması çağrısında bulunduğu belirtilirken, bu hastanelerde 80'i yoğun bakım ünitesine bağlı 317 hastanın yattığı kaydedildi.

Bu 3 tıbbi tesisin yanı sıra Gazze Şeridi genelinde kısmen işlevsel olan tüm sağlık tesislerinin korunması gerektiği vurgulanan açıklamada, "Bazı insanlar için az sayıdaki mevcut sağlık tesislerine erişim imkansız. Ekiplerimiz tıbbi yardım alamadığı için hayatını kaybeden yaralılar olduğuna dair raporlar alıyor" ifadeleri kullanıldı.

"Kötü koşullar nedeniyle hastalıklar artıyor"

İsrail makamlarının sözde güvenli bölgeyi genişlettiğini açıklamasına rağmen, bölgenin tahliye emirlerine tabi olduğu kaydedilen açıklamada, "Bölgede yaşayan pek çok kişi, kötü koşullar nedeniyle cilt hastalıkları ve solunum yolu enfeksiyonlarından muzdarip. Kış mevsiminin yaklaşması ve insanların maruz kalacağı soğuk hava nedeniyle durum daha da endişe verici hale geliyor" uyarısında bulunuldu. İsrail güçlerine yönelik Gazze'nin kuzeyindeki tahliye emirlerini kaldırma çağrısı yinelenen açıklamada, "Gazze'de insanların acımasızca öldürülmesine derhal son verilmeli, acil ve sürekli bir ateşkes uygulanmalıdır" ifadelerine yer verildi. - GAZZE