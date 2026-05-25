Gazze'de Mühendislik: Enkazdan Yedek Parça Üretimi
Gazze'de Mühendislik: Enkazdan Yedek Parça Üretimi

25.05.2026 11:57
Basel Al-Batsh, Gazze'de yıkılan fabrikasından enkazdan alüminyum işleyerek yedek parça üretiyor.

Gazze Şeridi'nde mühendislik yapan Basel Al-Batsh, İsrail saldırıları nedeniyle yıkılan fabrikasının ardından kurduğu küçük çadır atölyesinde enkazdan topladığı alüminyumu yeniden işleyerek araçlar ve jeneratörler için hayati yedek parçalar üretiyor.

Gazze Şeridi'nde savaşın yol açtığı yıkım, günlük yaşamı derinden etkilerken, mühendis Basel Al-Batsh bu zorlu şartlar içinde üretimi sürdürmeye çalışıyor. Tal el-Hava Mahallesi'ndeki yıkıntıların arasında kurduğu küçük çadır atölyede çalışan Al-Batsh, yıkılmış binalardan topladığı alüminyumu yeniden işleyerek araçlar ve jeneratörler için gerekli yedek parçalar üretiyor.

Gazze Şehri'nin doğusundaki El-Tuffah bölgesindeki fabrikasının İsrail saldırılarında yıkılığını belirten Basel Al-Batsh, "Şu anda sahip olduğum şey yalnızca basit bir atölye. Ama bu, insanların motosiklet, jeneratör ve otomobil yedek parçalarına yönelik acil ihtiyaçlarını karşılamaya yardımcı oluyor" dedi. Gazzeli mühendis, üretim için gerekli temel malzemelerin bulunmadığını, diğer tedariklere erişimin ise sınır kapılarının kapalı kalması nedeniyle neredeyse imkansız hale geldiğini belirterek, bu durumun üretim sürecini ciddi şekilde aksattığını ve mevcut imkanlarla ancak sınırlı ölçekte üretim yapabildiğini ifade etti.

İsrail saldırıları, bölgenin ekonomik altyapısında yaygın yıkıma neden olurken, fabrikaları ve işletmeleri yerle bir etti ve artan yoksulluk oranlarıyla birlikte binlerce kişiyi işsiz bıraktı. Dünya Bankası'nın önceki tahminlerine göre; Filistin ekonomisi son yılların en ağır daralmasını yaşadı ve Gazze'de ekonomik faaliyetler neredeyse tamamen durdu. Raporda açığın gayrisafi yurtiçi hasılanın yaklaşık yüzde 83'üne ulaştığı, bölgedeki işsizliğin ise yaklaşık yüzde 80'e çıktığı öne sürüldü. - GAZZE

Kaynak: İHA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Teknoloji, Ekonomi, Yaşam, Dünya, Yerel, Son Dakika

