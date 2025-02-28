Gazze'de Ramazan Teravih Namazı

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Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler Ramazan ayının ilk teravih namazını İsrail bombardımanında yıkılan camilerin yerine kurulan küçük mescitlerde kıldı.

Gazze Şeridi'nde Filistinliler, Ramazan ayını dualarla karşıladı. Filistinliler, yılın ilk teravih namazını camilerin İsrail bombardımanında yıkılması nedeniyle kurulan küçük mescitlerde kıldı. İbadet edenler savaşın sona ermesi, Filistin'in İsrail işgalinden kurtarılması, Gazze Şeridi üzerindeki kuşatmanın kaldırılması ve İsrail hapishanelerindeki tüm mahkumların serbest bırakılması için dua etti.

Kudüs ve Filistin Toprakları Baş Müftüsü, Yüksek Fetva Konseyi Başkanı Muhammed Hüseyin, yarın Ramazan ayının ilk günü olduğunu duyurdu. - GAZZE