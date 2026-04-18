Gazze'de Savaş Kaçkınları Denizde Teselli Arıyor

18.04.2026 09:17
İsrail'in saldırıları sonucu yerinden edilen Gazzeliler, sıcak çadırlardan kaçarak sahilleri dolduruyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları nedeniyle yerinden edilen ve zorlu şartlar altında çadırlarda kalan aileler, çadırların boğucu sıcaklığından kaçarak sahil bölgelerini doldurdu. Gazzeli Fatma Azzam, "Psikolojik durumumuzu iyileştirmek, sıcaklardan kaçmak ve uzun zamandır özlediğim denizi görmek için buraya geliyoruz. Sıcak havada çadırların içinde boğulmuş hissediyoruz. Zor şartlara rağmen zihinsel olarak biraz rahatlamak umuduyla denize geliyoruz" dedi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları nedeniyle yerinden edilmiş binlerce kişi ağır insani şartlar altında yaşamaya devam ederken, bölgedeki sahiller birçok kişi için günlük bir sığınak ve rahatlama noktası haline geldi. Çadırların boğucu sıcaklığından kaçarak son derece zor yaşam şartları arasında nadir de olsa rahat bir nefes almaya çalışan bölge halkı, sahilleri doldurdu. Deniz kıyılarında ve sahillerde toplanan yerinden edilmiş aileler, bölgedeki savaş nedeniyle geride bıraktıkları evlerini ve Filistin'in geleceğine yönelik umutlarını burada teselli bulmaya çalışıyor.

Saldırılar nedeniyle Beit Hanun'daki yerinden edilmiş bölge sakini Muhammed Zuveida, "Çadırlardan ve yaşadığımız hayattan yorulduğumuz için denize geliyoruz. Üç yıldır savaş halinde yaşıyoruz. Buraya psikolojik durumumuz biraz olsun düzelsin diye geliyoruz. Çadırların içindeki yüksek sıcaklıktan kaçıyoruz" dedi.

Zuveida uluslararası topluma Gazze halkında destek çağrısında bulunarak, "Dünyaya bize bir çözüm bulmaları çağrısında bulunuyorum. Çünkü çadırlarda son derece zor şartlarda yaşıyoruz; yiyecek yok, temiz içme suyu yok, yaşamın temel ihtiyaçları yok" ifadelerini kullandı.

"Son yıllarda başımıza gelenleri unutmaya çalışıyoruz"

Yerinden edilmiş bir başka Gazzeli Fatma Azzam ise denizi "nefes alma alanı" olarak tanımlayarak, "Psikolojik durumumuzu iyileştirmek, sıcaklardan kaçmak ve uzun zamandır özlediğim denizi görmek için buraya geliyoruz. Sıcak havada çadırların içinde boğulmuş hissediyoruz, bu yüzden insanlar buraya geliyor. Zor şartlara rağmen zihinsel olarak biraz rahatlamak umuduyla denize geliyoruz" dedi.

Gazze'nin kuzey bölgelerindeki evini geride bırakan Abdülkerim Cibril ise "İnsanlar buraya savaşı, acıyı ve yaşananları unutmak için geliyor. Son yıllarda başımıza gelenleri unutmaya çalışıyoruz. İnşallah güzel günler geri döner ve Gazze yeniden savaş öncesindeki gibi güzel günlerine kavuşur" ifadelerini kullandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana bölgeye yönelik şiddetli bombardımanlar nedeniyle bölge genelinde büyük yıkımlar yaşandı. Çeşitli kaynakların değerlendirmelerine göre göre bölgedeki altyapı ve binaların yüzde 90'ından fazlası hasar gördü veya yıkıldı. Yıkılan binalar arasında yaklaşık 300 bin konutun bulunduğu ve yaklaşık 1,9 milyon kişinin de yerinden edildiği değerlendiriliyor. - GAZZE

Kaynak: İHA

