Gazze'de Sivil Ölümleri 61 Bin 776'ya Ulaştı - Son Dakika
Gazze'de Sivil Ölümleri 61 Bin 776'ya Ulaştı

14.08.2025 13:27
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda sivil ölümleri artarken açlık nedeniyle kayıplar devam ediyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılarda hayatını kaybeden sivillerin sayısı 61 bin 776'ya, yaralananların sayısı 154 bin 906'ya yükseldi.

İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını ve bölgede açlığı silah olarak kullanmayı sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlenen saldırılarda 54 kişinin hayatını kaybettiği, hayatını kaybedenlerin 4'ünün enkazdan çıkarıldığı ve 831 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Son saldırılar ile İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 61 bin 776'ya, yaralananların sayısının 154 bin 906'ya yükseldiği belirtildi. Açıklamada, İsrail'in ateşkes anlaşmasını tek taraflı feshettiği 18 Mart 2025 tarihinden bu yana 10 bin 251 kişinin hayatını kaybettiği, 42 bin 865 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Yardım dağıtımlarında 21 kişi hayatını kaybetti

Bakanlık ayrıca, son 24 saatte bölgedeki insani yardım dağıtımları sırasında İsrail'in ateş açması sonucu 22 kişinin hayatını kaybettiğini, 269 kişinin yaralandığını açıkladı. Son verilerle birlikte Gazze Şeridi'ndeki yardım dağıtımlarında İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı bin 881'e, yaralananların sayısı 13 bin 863'e yükseldi.

Gazze'de 4 kişi daha açlıktan hayatını kaybetti

Bakanlık, İsrail'in bölgeye ulaştırılan gıda ve insani yardım malzemelerini engellemesi nedeniyle açlıktan hayatını kaybedenlere ilişkin de açıklama yaptı. Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 4 sivilin daha açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi. Açıklanan son sayılarla Gazze'de açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 106'sı çocuk 239'a yükseldiği aktarıldı. - GAZZE

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, İsrail, Şiddet, Yerel, Dünya, gazze

