Gazze'deki Çocukların Zorlu Hayatı - Son Dakika
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Gazze'deki Çocukların Zorlu Hayatı

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İsrail saldırılarına rağmen Gazze'de hayatta kalmaya çalışan çocuklar, su temininde büyük zorluk çekiyor.

Gazze'de İsrail'in saldırılarına rağmen hayatta kalmaya çalışan Filistinli çocuk, iki elinde su bidonları, omzunda ise kardeşini taşırken görüntülendi.

İsrail'in ateşkese rağmen saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ndeki Filistinli siviller, soykırıma rağmen hayata tutunmaya devam ediyor. Gazze şehrindeki bir mülteci kampında küçük bir çocuk, omuzlarında kız kardeşini, ellerinde ise 2 adet 10 litrelik su bidonu taşırken görüntülendi. Gazze'deki Filistinli çocukların İsrail'in katlimları sırasında taşıdığı ağır yük bir kez daha gözler önüne serildi. Gazzeli çocuklar ayrıca temel ihtiyaçlarını karşılama arayışında ailelerinin önemli bir destek kaynağı haline geldi.

Su krizi sürüyor

Gazze Su İdaresi verilerine göre nüfusunun yaklaşık yüzde 85'i güvenli içme suyuna erişimden tamamen mahrum ve su tankerleriyle yapılan su tedarikine bağımlı durumda. Gazze'nin su temini ve atıksu altyapısının yüzde 85 ila yüzde 90'ı, İsrail saldırıları sonucu hasar gördü. Tuz arıtma tesislerinin yaklaşık yüzde 85'i faaliyetlerini durdurdu ve bu da Gazze Şeridi genelindeki su krizini daha da derinleştirdi.

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, İsrail, Gazze, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gazze'deki Çocukların Zorlu Hayatı - Son Dakika

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