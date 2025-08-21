Gazze'deki Saldırılarda Can Kaybı 62 Bini Geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Gazze'deki Saldırılarda Can Kaybı 62 Bini Geçti

21.08.2025 13:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 62,192'ye ulaştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılarda hayatını kaybeden sivillerin sayısı 62 bin 192'ye, yaralananların sayısı 157 bin 114'e yükseldi.

İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını ve bölgede açlığı silah olarak kullanmayı sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlenen saldırılarda 70 kişinin hayatını kaybettiği ve 356 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Son saldırılar ile İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 62 bin 192'ye, yaralananların sayısının ise 157 bin 114'e yükseldiği belirtildi. Açıklamada, İsrail'in ateşkes anlaşmasını tek taraflı feshettiği 18 Mart 2025 tarihinden bu yana 10 bin 646 kişinin hayatını kaybettiği, 45 bin 73 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Yardım dağıtımlarında 18 kişi hayatını kaybetti

Bakanlık, son 24 saatte bölgedeki insani yardım dağıtımları sırasında İsrail'in ateş açması sonucu 18 kişinin hayatını kaybettiğini, 117 kişinin yaralandığını açıkladı. Son verilerle birlikte Gazze Şeridi'ndeki yardım dağıtımlarında İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 36'ya, yaralananların sayısı 15 bin 64'e yükseldi.

Gazze'de 2 kişi daha açlıktan hayatını kaybetti

Bakanlık, son 24 saatte 2 kişinin daha açlıktan hayatını kaybettiğini belirterek, açlık ve yetersiz beslenme kaynaklı toplam can kaybının 112'si çocuk olmak üzere 271'e yükseldiğini açıkladı. - GAZZE

Kaynak: İHA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Politika, İsrail, Yerel, Dünya, gazze, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gazze'deki Saldırılarda Can Kaybı 62 Bini Geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye, 20 ürünün Türkiye’den ithalatını süresiz yasakladı Suriye, 20 ürünün Türkiye'den ithalatını süresiz yasakladı
Evinin önüne TIR park eden damadını tüfekle vurarak öldürdü Evinin önüne TIR park eden damadını tüfekle vurarak öldürdü
İETT otobüsünde ortalık karıştı, yolcu şoföre biber gazı sıktı İETT otobüsünde ortalık karıştı, yolcu şoföre biber gazı sıktı
Otopark ücreti kavgası kanlı bitti O anlar kamerada Otopark ücreti kavgası kanlı bitti! O anlar kamerada
Avukat Cem Duman, Ümitcan Uygun’un da avukatlığını yapmış Avukat Cem Duman, Ümitcan Uygun'un da avukatlığını yapmış
Fidan öğretmen artık cesur kıyafetleriyle ders anlatamayacak Fidan öğretmen artık cesur kıyafetleriyle ders anlatamayacak
Serinlemek için göle giren 6 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti Serinlemek için göle giren 6 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti
Kayseri’de feci kaza: 2 ölü, 6 yaralı Kayseri'de feci kaza: 2 ölü, 6 yaralı
İsrail, Filistin topraklarındaki işgalini genişletiyor İsrail, Filistin topraklarındaki işgalini genişletiyor
Galatasaray’ın yıldızı ülkeden gitti İşte yeni takımı Galatasaray'ın yıldızı ülkeden gitti! İşte yeni takımı
Maliye’den sahte belgeye sıkı takip: Cezası 3 katına çıkıyor Maliye'den sahte belgeye sıkı takip: Cezası 3 katına çıkıyor

13:26
Türkiye, İsrail bağlantılı gemi trafiğini kısıtladı Acenta ve liman başkanlıklarına talimat verildi
Türkiye, İsrail bağlantılı gemi trafiğini kısıtladı! Acenta ve liman başkanlıklarına talimat verildi
13:03
Türk askeri Ukrayna’ya mı gidecek MSB’den iddialara yanıt
Türk askeri Ukrayna'ya mı gidecek? MSB'den iddialara yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2025 13:38:11. #7.12#
SON DAKİKA: Gazze'deki Saldırılarda Can Kaybı 62 Bini Geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.