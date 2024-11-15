Gazze'deki Saldırılarda Ölü Sayısı 43 Bini Geçti

Yerel

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 43 bin 764'e yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılar 406 gündür devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin son 24 saatte düzenlediği 3 saldırıda 28 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 120 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi. Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023 tarihinde başlayan saldırılarda toplam can kaybının 43 bin 764'e, yaralı sayısının ise 103 bin 490'a yükseldiği bildirildi. - GAZZE