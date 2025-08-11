Gazze\'deki Soykırıma Karşı Ses Yükseltilmeli

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Gazze'de 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana süren İsrail saldırılarına dikkat çekerek, "Şiddeti artarak devam eden bombardıman, açlık, zulüm ve ölüm, tüm insanlığın ayıbıdır. Mazlum Filistin halkı üzerinde vebal sahibi olan herkesi uluslararası yok sayılmaya karşı ses yükseltmeye davet ediyoruz" dedi.

Gazze'de 702 gündür soykırım yaşandığını belirten Başkan Sadıkoğlu, "Katil İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırımı devam ediyor. Filistinli kardeşlerimiz sistematik bir şekilde aç bırakılıyor. Yaşlılar, gençler ve bebekler bir taraftan açlıktan ölürken, diğer taraftan açlıktan ölmemek için yiyecek kuyruklarında bekleyenler İsrail tarafından katlediliyor. 7 Ekim 2023'ten bu yana 60 binin üzerinde Filistinli kardeşimiz hayatını kaybetti, yaralananların sayısı 145 bini geçti. Ölenlerin yarısından fazlası kadın ve çocuklardan oluşuyor. 1948 yılında başlatılan sistematik işgal süreci 702 gündür tarihinin en vahşi dönemini yaşıyor. Katil İsrail'in 60 bin Filistinli kardeşimizi öldürmesi, milyonlarca insanı yerinden yurdundan etmesi ve koca bir yerleşim yerini yaşanamaz hale getirmesi insanlık suçudur, soykırımdır. Şiddeti artarak devam eden bombardıman, açlık, yıkım ve ölüm, insanlığın ayıbıdır. Mazlum Filistin halkı üzerinde vebal sahibi olan herkesi uluslararası yok sayılmaya karşı ses yükseltmeye davet ediyoruz. Vahşete karşı çıkan her sesin insanlık onuru ve Filistin davası için büyük önem arz ettiğini biliyor ve soykırıma karşı duran tüm onurlu insanları da selamlıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Canımız yanarak takip ettiğimiz vahşi saldırıları ilk gününden bugüne lanetledik, lanetlemeye de devam edeceğiz"

Sadıkoğlu, "Birleşmiş Milletler ve dünya barışını koruma sorumluluğu taşıyan uluslararası kuruluşların, zalim İsrail'in insanlık onurunu ayaklar altına alan eylemleri karşısında sergilediği etkisiz tavır ve dünyanın o en gelişmiş ülkelerinin yalnızca göstermelik söylemlerle yetinmesi, insanlığın vicdanında derin bir hayal kırıklığı oluşturmaktadır. Bu güçsüz görüntü sadece bugün için değil, insanlığın geleceğine dair büyük endişelere neden olmaktadır. Artık sözlerin değil güçlü somut adımların zamanı gelmiş ve hatta geçmektedir. Tarih, bu acımasızlığa sessiz kalanları, en az zalimler kadar sorumlu olduğunu yazacaktır. Siyonist zihniyetin barbarlığına karşı tüm dünyada artan farkındalığın daha ileri boyutlara ulaşarak, bu zalimliğe karşı atılacak kararlı adımlara cesaret vermesini temenni ediyorum. Canımız yanarak takip ettiğimiz vahşi saldırıları ilk gününden bugüne lanetledik, lanetlemeye de devam edeceğiz. 6 Şubat depremleri sonrasında bir parça ekmek ve bir yudum suya muhtaç olduğumuz o günlerde neler yaşadığımızı hatırlayın. Vatanı işgal edilmiş, göçe zorlanan Filistinli kardeşlerimiz, 6 Şubat günü yaşadıklarımızın daha ağırını 702 gündür evleri başlarına yıkılmış perişan halde yaşıyor. Bu nedenle toplumun tüm kesimlerini, Sivil Toplum Kuruluşlarını ve mazlum Filistin halkı üzerinde vebal sahibi olan dünya kamuoyunu Gazze'de yaşanan zulme dur demek için ısrarla tepki göstermeye davet ediyoruz" diye konuştu. - MALATYA