Gazze'den 29 Filistinli Çocuk Ürdün'e Tedavi İçin Götürüldü

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Filistinli sağlık yetkilileri, Gazze Şeridi'nden 29 Filistinli çocuğun Ürdün'de tedavi edileceğini açıkladı.

Filistinli sağlık yetkilileri, İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden 19 Ocak'ta ateşkese varılana kadar şiddetli saldırılar gerçekleştirdiği Gazze Şeridi'nden 29 Filistinli çocuğun Ürdün'e götürüldüğünü duyurdu. Yetkililer, Filistinli çocukların Ürdün'de tedavi edileceğini bildirdi. Gazze'nin güneyindeki Khan Yunus'ta bulunan Nasser Hastanesi, 29 çocuk ve yakındaki 43 yakının tedavi edileceğini açıkladı. Ürdünlü yetkililer, 2 bin çocuğun gruplar halinde ülkeye getirileceğini ve her çocuğa en fazla iki aile üyesinin eşlik edeceğini belirtti.

Ürdün Kralı II. Abdullah, geçtiğimiz ay ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği görüşmede 2 bin Filistinli çocuğun tedavisini üstleneceklerini ifade etmişti. - AMMAN