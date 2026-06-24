Gazze için 5 bin 500 kilometre yürüdü, Kilis\'te bekleyişe geçti

Gazze'de yaşanan insani krize dikkat çekmek amacıyla Fransa'dan yürüyerek yola çıkan Fransız beden eğitimi öğretmeni Bruno Chabert, yaklaşık 5 bin 500 kilometrelik zorlu yolculuğun ardından Türkiye'nin sınır kenti Kilis'e ulaştı. Yolculuğu boyunca 11 ülke geçen Chabert, Gazze'ye en yakın noktalardan biri olan Kilis'te son durağına ulaşırken, gerekli geçiş izinlerinin henüz verilmemesi nedeniyle belirsizlik içinde bekliyor. Aylar süren yürüyüş boyunca barış, insanlık ve dayanışma mesajları veren Fransız öğretmen, Gazze halkına destek olmak amacıyla çıktığı yolculuğunda binlerce kişinin ilgisini çekti. Ancak sınır geçişleri ve resmi izin süreçlerinde yaşanan gecikmeler, yolculuğun son aşamasında durmasına neden oldu.

FRANSA'DAN YOLA ÇIKIP 11 ÜLKE GEÇTİ

Fransız beden eğitimi öğretmeni Bruno Chabert, Gazze'de yaşanan insani krize dikkat çekmek amacıyla Fransa'dan yürüyerek yola çıktı. Aylar süren yolculuğu boyunca farklı ülkelerden geçen Chabert, yaklaşık 5 bin 500 kilometrelik mesafeyi yürüyerek tamamladı. Yolculuğu sırasında barış, insanlık ve dayanışma mesajları veren Chabert, geçtiği ülkelerde insanların ilgisiyle karşılaştı. Gazze halkına destek olmak için çıktığı bu yürüyüş, hem sembolik yönü hem de kat edilen mesafe nedeniyle dikkat çekti. Chabert'in yolculuğu boyunca verdiği mesajların temelinde, Gazze'deki insani krize karşı duyarlılık oluşturmak ve uluslararası kamuoyunun dikkatini bölgeye çekmek yer aldı.

KİLİS'TE GEÇİŞ İZİNLERİNİ BEKLİYOR

Yaklaşık 5 bin 500 kilometrelik yürüyüşün ardından Türkiye'nin sınır kentlerinden Kilis'e ulaşan Bruno Chabert, Gazze'ye en yakın noktalardan birinde bekleyişe geçti. Chabert'in Gazze'ye ulaşma hedefi, resmi geçiş izinleri nedeniyle şimdilik belirsizliğini koruyor. Sınır geçişleri ve resmi izin süreçlerinde yaşanan gecikmeler, yolculuğun son aşamasında durmasına neden oldu. Yetkililerden gelecek karar beklenirken, izin başvurusuna ilişkin sürecin nasıl sonuçlanacağı merak ediliyor. Chabert'in Gazze'ye ulaşma hedefinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği, resmi makamların vereceği karara bağlı olacak. Olası bir ret kararı halinde Fransız öğretmenin yolculuğu Kilis'te son bulabilir.

GAZZE İÇİN DAYANIŞMA MESAJI VERDİ

Bruno Chabert, yürüyüşü boyunca Gazze halkına destek olmak ve bölgede yaşanan insani krize dikkat çekmek amacıyla dayanışma mesajları verdi. Aylar süren yolculukta farklı coğrafyalardan geçen Chabert, barış ve insanlık vurgusunu öne çıkardı. Kilis'te bekleyişini sürdüren Fransız öğretmenin yolculuğu, Gazze'de yaşananlara dikkat çekmek isteyen bireysel bir dayanışma girişimi olarak değerlendiriliyor. Chabert'in uzun yürüyüşü, sınır noktasında izin sürecinin sonuçlanmasını beklerken yeni bir aşamaya taşındı. Gazze'ye ulaşma hedefi belirsizliğini koruyan Chabert'in, yetkililerden gelecek karara göre hareket edeceği öğrenildi.

Haber: Abdullağ Alpdağ