Gazze İçin Hayır Çarşısı Açıldı - Son Dakika
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Gazze İçin Hayır Çarşısı Açıldı

Gazze İçin Hayır Çarşısı Açıldı

Eskişehir'de Gazze yararına hayır çarşısı açıldı, tüm gelir Gazzelilere destek için kullanılacak.

09.11.2024 11:42
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Eskişehir'de İl Müftülüğü tarafından Tepebaşı ve Odunpazarı İlçe Müftülüklerinin de katkılarıyla Gazze yararına hayır çarşısı açıldı.

Eskişehir İl Müftülüğü tarafından Tepebaşı ve Odunpazarı İlçe Müftülüklerinin katkılarıyla düzenlenen Gazze yararına hayır çarşısı açıldı. Hayır çarşısında Tepebaşı ve Odunpazarı'ndaki Kur'an kursu öğreticilerinin ve öğrenci velilerinin hazırladığı ev yapımı yiyecekler ile Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Kadın Kolları tarafından hazırlanan el işi örgü malzemeleri satışa sunuldu. Ayrıca, TDV ve Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan kitaplar da çarşıda yer aldı.

İl Müftüsü Muharrem Gül, İl Müftü Yardımcıları Aytekin Akçin, Faruk Latifoğlu, İsrafil İğde, Odunpazarı İlçe Müftüsü Hamdi Uzunharman ve Tepebaşı İlçe Müftüsü Fatih Kaya hayır çarşısını ziyaret ederek desteklerini sundular.

Hayır çarşısına Kur'an kurslarında eğitim gören öğrenciler kendi aralarında topladıkları yardımı bağışlarken, Altınevler 4-6 yaş Kur'an Kursu öğrencisi Ebrar Taşoluk'da biriktirdiği harçlıklarını Gazze için bağışlayarak örnek bir davranış sergiledi.

Hayır çarşısından elde edilen gelirin tamamı, zor durumda olan Gazzelilere destek amacıyla kullanılacak. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gazze İçin Hayır Çarşısı Açıldı - Son Dakika

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